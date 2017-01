Onlar Dünyanın Efsaneleri!

Ersin Kaşif

Efsanevi grup Metallica’nın bu albümlerinden yepyeni bir şarkıyı haftanın single’ı seçtik. ‘Atlas, Rise!’… ENIGMA hayranları tarafından merakla beklenen albüm: “The Fall Of A Rebel Angel”… Sting’ten beklenen albüm “57th & 9th” bugün EMI – Universal Türkiye ve Radyo ODTÜ iş birliğiyle çıktı.

HAFTANIN SİNGLE’I METALLİCA’NIN

Adres okurları, Metallica hayranlarına özel, işte size güzel haberler var. Hayranlarının merakla beklediği yeni albümleri 18 Kasım’da çıkmıştı. Efsanevi grup Metallica’nın bu albümlerinden yepyeni bir şarkıyı haftanın single’ı seçtik. ‘Atlas, Rise!’ Bu muhteşem şarkıyı iTunes üzerinden satın almak ve albümün ön siparişini vermek için: http://apple.co/2f87luO neyi bekliyorsunuz! “Hardwired... To Self-Destruct”, Metallica’nın 2008 tarihli platin plak ödüllü “Death Magnetic” albümünden sonraki ilk stüdyo albümü oldu. Albümün prodüktörlüğü “Death Magnetic”in de ses mühendisliğini yapmış olan Greg Fidelman tarafından yapıldı. 1981 yılında davulcu Lars Ulrich ve gitarist ve vokal James Hetfield taradından kurulan Metallia, dünya çapında 110 milyon albüm satışı ve yedi kıtada milyonlarca hayranın izlediği konserleriyle tarihin en çok başarı elde eden ve kitleleri etkileyen rock gruplarından biri oldu. Metallica’nın 18 Kasım’da çıkan yeni albümü “Hardwired... To Self-Destruct”ı muhteşem. (EMI Music haber).

HAFTANIN ALBÜMÜ ENIGMA’DAN

Enigma, dünyayı kasıp kavuran bir tarz. ENIGMA hayranları tarafından merakla beklenen albüm: “The Fall Of A Rebel Angel”. ENIGMA’nın çığır açan albümü “MCMXC a.D.”nin yayınlanmasının üzerinden 25 yıldan fazla zaman geçti. Başlıca bir müzik türünü tanımlayan bu albümü yapan Michael Cretu şimdi yeni bir albüm ile müzikseverlerin karşısına çıktı: “The Fall Of A Rebel Angel” ENIGMA olarak bilinen müzikal proje, geçtiğimiz yüzyılın son çeyreğinin en başarılılarından biri olduğunu kanıtladı. Dünya çapında 70 milyondan fazla satan 7 albüm, 60 #1 numara albüm, 100’den fazla platin plak ödülünden sonra şimdi 2016’da Cretu, platin plak alan ilk albümünün dahice kurgulanmış ses dünyasını günümüze taşıyor. Bu yeni albüm, yeni ve doygun bir hayat peşinde gerçekleşen sembolik bir gelişim ve değişim yolculuğunun epik hikayesini anlatıyor. Albümde Cretu; Grammy ve Echoward Ödüllü yazar Michael Kunze ile, müziğe eşlik eden ve albümün birden fazla dilde çıkacak özel versiyonunda bulunacak sözleri konusunda işbirliği yaptı. ENIGMA’nın muhteşem dönüşünü kaçırmayın! (EMI Music Haber).

HAFTANIN EN İYİSİ: STING VE “57TH & 9TH”

Tartışmasız en iyisidir STİNG. 2015 sonlarından 2016 yılının ilk yarısına kadar Sting’in stüdyoda çalışırken görüntülendiği fotoğraflar sosyal medya platformlarında yayınlanıyordu. Beklenen albüm “57th & 9th” bugün EMI – Universal Türkiye ve Radyo ODTÜ iş birliğiyle çıktı. Bir tanıtım videosunda Sting’in albüm ile ilgili yaptığı açıklamalar şu şekildeydi: “İçinde bolca Rock’n Roll bulunan bu albüm, arayış, seyahat, yol ve bilinmeyene doğru gidiş temalarında dolaşıyor. ‘I Can’t Stop Thinking About You’ single’ının da içinde bulunduğu “57th & 9th” albümünü tamamlayabilmek için Sting çok fazla mesai harcadı ve yıllardır gitar merkezli rock müzik yapmıyordu ve yüzünde bir gülümsemeyle bunun bir lavta albümü olmadığını söyledi. Bunu söylerken 2006 yılında çıkardığı “Songs From the Labyrinth” albümüne gönderme yapıyordu. “Bu albüm şimdiye kadar yaptığım tüm albümlerden daha çok rock soundu taşıyor. Aslında yaptığım her şeyin bir yansıması ama onlardan çok daha enerjik. Çıtayı her zaman biraz daha yükseğe taşıyıp neler olacağını görmeyi çok seviyorum.” Bunlar Sting’in kendi sözleri. Ne dersiniz Sting halabir numara değil mi?. (EMI Music Haber).