Onkoloji’de hoş sedalar
Doğu Akdeniz Üniversitesi öğrencileri, Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi, Onkoloji Merkezi’nde verdikler mini konserle, hastalara moral, çalışanlara motivasyon verdi.
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Doğu Akdeniz Üniversitesi öğrencileri, Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi, Onkoloji Merkezi’nde verdikler mini konserle, hastalara moral, çalışanlara motivasyon verdi.
Öğrencilerin Kıbrıs şarkıları dinletisiyle, Onkoloji Merkezi’ne dolan hoş seda, hastalık nedeniyle sıkıntılı süreçler geçirenlerin kısa süre de olsa yüzünü güldürü, ruhunu dinlendirdi.
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