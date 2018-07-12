Önet karmaşıklıktan rahatsız

K-Pet Süper Lig ekiplerinden Çetinkaya’nın oyuncusu Serhan Önet, transfer döneminde büyük ilgi gören bir oyuncu. Deneyimli futbolcu hem kulübünde hem de milli takımda gösterdiği performansla her sezon başında olduğu gibi bu sezon da birçok kulübün transfer listesinde yer alıyor. Çetinkaya’da başkan bulunamaması ve yönetimin Divan Kurulu’nda olması sonrası Önet ile ilgilenen kulüpler divan tarafından oluşturulan transfer komitesi ile temasa geçiyor.

Bugüne kadar Serhan Önet için Çetinkaya ile Yenicami, Merit Alsancak Yeşilova ve Doğan Türk Birliği iletişim kurarken, transfer ile ilgili henüz olumlu bir gelişme yaşanmadı. Transfer sürecinde yaşanan karmaşıklık sonrasında özellikle Önet’in rahatsızlık duyduğu ve Yeşilova’ya transfere olumlu bakmadığı öğrenildi.

Çetinkaya’da kulüpten ayrılmak isteyen veya teklif gelmesi halinde oyuncuların transferi ile ilgili görüşecek bir komite kurma kararı aldı. Önet ile ilk olarak daha önce de formasını giydiği Yenicami ilgilendi. Ancak iki kulüp arasındaki pazarlıklar komitenin taleplerinden dolayı sonuç vermedi. Serhan Önet için daha sonra Merit Alsancak Yeşilova devreye girdi. Çetinkaya ile görüşme yapılmasına karşılık bu transferde de sıkıntılar yaşandı. Deneyimli oyuncu için son olarak Doğan Türk Birliği temas kurdu.

Önet: “Yeşilova’ya transfere olumlu bakmıyorum, taraftar yıprandı”

Transfer görüşmeleri sürecinde özellikle Yeşilova ile yaşanan görüşmede Serhan Önet’in yaşananlardan dolayı rahatsızlık duyduğu öğrenildi. YENİDÜZEN’in ulaştığı Önet, Çetinkaya’nın başkan bulamamasından dolayı transferlerle ilgili bir takım sorunların yaşandığını, gerek Çetinkaya gerekse transfer etmek isteyen kulüplerin menfaatleri doğrultusunda çıkan bir takım söylentilerin taraftarı yıprattığını söyledi. Yeşilova ile yaşanan transfer sürecine değinen Önet, “Gelişen süreçte Yeşilova ile yaşanan süreçte herhangi bir tatsızlık yaşanılmadı ama bu sürecin geçmesinde kulüpte bir yetkili olmaması, kötü bir dönemden geçildiği için hem kulübün hem de oyuncunun menfaatleri için ilerlemeye çalışılırken bir takım pürüzler yaşandı. Bundan dolayı rahatsız oldum. İki taraf yıprandığı için Yeşilova’ya transfer için olumsuz düşünüyorum” dedi. Önet kulüplerin isteklerinin farklı olmasından dolayı da yaşanan karmaşıklığın bundan en önemli etken olduğunu dile getirdi.