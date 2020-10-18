"Önemli olan sandığa irademizi yansıtmak"

UBP Cumhurbaşkanı adayı Ersin Tatar, Şehit Tuncer İlkokulu 140 numaralı sandıkta oyunu kullandı.

Ersin Tatar oy kullanmaya saat 11.20’de eşi Sibel Tatar ile birlikte geldi.

Oy kullandıktan sonra basına açıklama yapan Tatar, geçen hafta yapılan seçimlerde yüzde 58 ortalama katılımla ikinci tura kalan kendisi ve Mustafa Akıncı’nın yarıştığını hatırlattı.

Kıbrıs Türk halkının dünyanın gözü önünde iradesini ortaya koyarak, önümüzdeki 5 yıl için Cumhurbaşkanlığı görevini yürütecek kişiyi seçeceğine işaret eden Tatar, seçime katılımın mümkün olduğu kadar yüksek olması için çağrıda bulundu.

Tatar, seçimin önemine işaret ederek, pandemi nedeniyle Mustafa Akıncı’nın görevinin 6 ay kadar uzatıldığını anımsattı.

Tatar, 5 yıl görev yapacak cumhurbaşkanın yüksek katılım ve halkın iradesiyle göreve gelmesinin önemine işaret etti.

Pandemi sürecinin iyi yönetildiğini söyleyen Tatar, KKTC’de şu anda hemen hemen hiç vaka bulunmadığını belirten Ersin Tatar, şu anda karantinada olan ve 7 günü tamamlayan vatandaşların testlerinin yapıldığını, sonuçlarının negatif olması olması halinde oylarını kullanabileceklerini kaydetti.

Sağlık çalışanlarına bir an önce testlerin tamamlanması için de çağrı yapan Ersin Tarar, sağlık çalışanlarının özverili çalışmalarını da kutladı.

Ersin Tatar, şu anda covid 19 vakasının yok gibi bir durumda olduğuna dikkat çekerek, yine de sandık kurullarında sıkı tedbirler alındığını belirtti.

Tatar, sandıklarda görev yürüten vatandaşları da kutladı.

Tatar şöyle konuştu:

“Kıbrıs Türk halkının iradesinin sandığa yansımasıyla dünyaya verilecek mesaj, Kıbrıs Türk halkının artık bütünleştirici, uzlaşıcı olduğudur. Cumhurbaşkanı olacak kişinin Cumhurbaşkanılığı makamına oturmasıyla gerginliğin artık arkada kalması, daha güvenli yepyeni bi gelecek için, geleceğe umutla bakabilmek için Kıbrıs Türk halkı doğru kararı versin.”

Tatar, hiçbir zaman gerginlik siyaseti gütmediğini, uzlaşıcı ve Anavatan Türkiye ile iyi ilişkiler içinde olduğuna işaret ederek, Kıbrıs Türk halkının onurlu bir yaşam yaşaması için, iradesinin o şekilde ortaya çıkması için gerekleri söylediğini dile getirdi.

Ersin Tatar konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Yarın sabah inşallah yeni ve geleceğe umutla bakabilen, yeni bir cumhurbaşkanı ile dünyaya seslenelim ve sesimizi dünyaya duyuralım.”