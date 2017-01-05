ÖNEMLİ OLAN MUTFAKTIR!

Bir parti'yi harekete geçiren hedeftir...

Hedefin ne olduğunu bildikten ve bulunduğunuz noktanın hedefle olan farkını belirledikten sonra,

Artık onu yeniden oluşturmakla uğraşmazsınız...

Hedefe varmaya çalışırsınız...

Hedefinize varmak için ise,

Bir yol haritasına ihtiyacınız olur...

Hedefe hangi stratejilerle gideceğinizi söyleyen bir sisteme...

Bazılarının yaşam felsefesi ve hedefleri için bu yol haritası,

"Başkalarının malını-mülkünü yersem daha zengin olacağım"dır ve bunlar hak yiyici ve ganimetci olurlar...

Bazıları ise, "hayat kurtaracağım"der ve doktor olurlar...

Birçok insan mesleğini kendi ilgi, beceri ve hedefine göre seçer...

Bazıları ise rassal bir biçimde meslek sahibi olurlar...

CTP'NİN DİNAMİĞİ

CTP'deki iklimi imkânlı kılan en önemli dinamik ,

"Ezme ezilme" ilişkisini ortadan kaldırmaktır...

Halka nasıl yararı dokunabileceğine odaklanmaktır...

Rejim yerine çok daha güçlü bir ülke yaratmaktır...

Eşitliği, demokrasiyi, barışı, insan haklarını yaşamın tüm dinamiklerinde savunmaktır...

Parti bunları ve daha birçok sosyal politikayı uzun erimli bir hedef olarak benimsemiştir.

YEMEK MUTFAKTA PİŞER

Yani önemli olan Mutfaktır!

Sen evin bir bölümünü "mutfak" diye ayırırsan;

Mutfak diye ayrılan yer kirli veya dağınıksa ya da orada gaz ocağı yoksa,

Evin bu bölümünün mutfak olmadığını kimse söyleyemez !

Benzer şekilde bulaşık makinesi,

Mikrodalga fırın gibi yeni buluşlar zaman içinde mutfağa girse de, mutfak halâ mutfaktır...

Mutfakta yemekler bir yandan pişer, diğer yandan bulaşıklar yıkanır ve temizlenir...

Sonra bardaklar ile bıçaklar parlatılır...

Her şey yerli yerine konur...

Önemli olan mutfaktır...

Ve mutfakta da bir aşçı olması...

Yemeğin sunumunun güzelce yapılması...

Bir de pişen yemeği hep birlikte, beğeniyle ve ağız tadıyla yiyecek kişilerin olması...

Eğer mutfakta yemek pişmezse, herkes masaya birlikte oturmazsa, mutfağa her giren ne bulursa onu yerse, biley yoksa dışardan rasgele sipariş verirse, ne mutfak mutfak olur ne de ev ev olur...

ARTIK YENİ ŞEYLER GEREKLİ

Bugün asıl sorulması gereken de,

bizi harekete geçiren neyin olduğudur...

Mutfağın mutfak olup olmadığıdır...

Mutfakta yemek pişirilip, sunumunun yapılması ve hep birlikte yemek yenmesidir...

Ne güzel yemekler yapardık eskiden bu mutfakta diyerek ama bugün mutfağa ya hiç girmeyerek ya da gelişigüzel yiyerek yaşayamayız...

Bugün ne pişirip yiyeceğimize karar vermek, yarına hazırlık yapmak gerekir...

Bugünkü hedefin ne olduğunun belli olmasıdır aslolan...

30-40 yıl önceki hedeflerin değil!

Bugünün...

Ve yarına dair hedeflerin...