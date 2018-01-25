“Önemli bir rakibi geride bırakmak istiyoruz”

K-Pet Süper Lig’de ikinci yarının açılış maçında Mağusa Türk Gücü’nü konuk edecek olan Yenicami, devreye galibiyetle başlamak istiyor. Ara dönemi gerek ülkemizde gerekse Antalya’da yaptığı hazırlıklarla değerlendiren siyah beyazlılarda bu maç öncesi eksik oyuncu bulunmuyor. Yenicami Teknik Direktörü Sedat Devecioğlu karşılaşma ile ilgili olarak yaptığı değerlendirmede maçtan galibiyetle ayrılarak önemli bir rakibi geride bırakmak istediklerini belirtti.

Devecioğlu: “Oturmuş düzen ve sistemimizin avantajını bu maçta görmek istiyoruz”

K-Pet Süper Lig’in 16’ncı hafta maçında konuk edecekleri Mağusa Türk Gücü maçı ile ilgili konuşan Devecioğlu, “Kendi saha ve seyircimiz önünde oynayacak olmamız bir avantaj” dedi. Rakiplerinin ilk devrede olduğu gibi bu devre öncesinde de transferin şampiyonu olduğunu ifade eden Devecioğlu, “Ama biz de oturmuş bir kardoya, düzene ve sisteme sahibiz. Bu oturmuş düzen ve sistemin avantajını bu maçta görmek istiyoruz. MTG’yi yenerek önemü bir rakibi geride bırakmayı amaçlıyoruz” dedi.