“Öncelik ülkemizdeki işsiz öğretmen adaylarına verilmeli”

Bağımsız İlahiyat İnisiyatifi Başkanı Emre Özkan, Türkiye’den birçok branştan öğretmen getirilmesi konusunun yeniden değerlendirilmesini talep etti.

Yazılı bir açıklama yapan Özkan, önceliğin ülkedeki işsiz öğretmen adaylarına verilmesi gerektiğini belirtti.

Özkan, Kıbrıs Türk toplumunun kendi kültürü içerisinde ilahiyat konularını, laik, demokratik, Anayasal ve hukuka uygun, bağımsız ve tarafsız olarak konuşmak, değerlendirmek, sosyal sorunlara değinmek üzere kurulan inisiyatifin ayrıca ilahiyat mezunlarının istihdam sorunlarını da gündeme getirmek amacı taşıdığını kaydetti.

Özkan, “Bu vesileyle birçok branşta Türkiye’den getirilmesi planlanan öğretmen taleplerinin yeniden değerlendirilmesini istirham etmekteyiz. Ülkemizde rehber öğretmen, özel ders öğretmeni, din bilgisi öğretmeni vb. branşlarda işsiz öğretmen adaylarımız bulunmaktadır. Türkiye’den talep edilecek öğretmenlerin ihtiyaç olan yerlere yönlendirilmesi Türkiye ile yapılan protokolün bir gereğidir” ifadelerini kullandı.

Önceliğin ülkedeki işsiz öğretmen adaylarına verilmesi, işsiz öğretmen adaylarının öğretmenlik yolunun açılmasının gerektiğini belirten Özkan, Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit’e bu konuda sonsuz destek belirtti.

Özkan, inisiyatif olarak Özyiğit’i yeni görevinden dolayı tebrik ederek, başarı diledi.