Öncelik; trafik yoğunluğu ve suç oranı yüksek bölgeler

Kent Güvenlik Sistemleri Kurulu, 10 adresteki sabit (güvenlik) kameralarını izinlendirdi, gözler ‘mobese’ ye çevrildi.

Kamuya açık alanlarda, suçun önlenmesi, güvenliğin sağlanması ve korunması amacıyla yürürlüğe giren Kent Güvenlik Yönetim Sistemi Yasası ile ilgili süreç resmen işlemeye başladı.

Bir yanda mevcut sabit(güvenlik) kameraları kayıt altına alınmaya başlarken, diğer taraftan da ‘mobese’ sistemi ile ilgili Türkiye’den gelen teknik ekip çalışmalarını yürütüyor.

TEKELİ: 2019’DA KURULUMUNA BAŞLANACAK… YENİDÜZEN’e çalışmalarla ilgili bilgi veren Kent Güvenlik Sistemleri Kurulu Başkanı Erkan Tekeli, mobeselerin kurulumuna 2019 yılı içerisinde başlanmasının planlandığını dile getirdi, trafik yoğunluğu, suç oranları yüksek olduğu bölgelerin ‘öncelikli’ olabileceğine işaret etti.

10 KAMERAYA İZİN… Öte yandan yasa altında hayata geçen Kent Güvenlik Sistemleri Kurulu Erkan Tekeli başkanlığında ilk toplantısını yaptı, 9 adresteki sabit kameraları (güvenlik) oybirliği, 1 adresteki kamerayı da oyçokluğuyla izinlendirdi.

Ayşe GÜLER

Gelişen teknoloji ile birlikte, kamuya açık alanlarda, suçun önlenmesi, güvenliğin sağlanması ve korunması amacıyla yürürlüğe giren Kent Güvenlik Yönetim Sistemi Yasası ile ilgili süreç resmen işlemeye başladı.

Bir yanda mevcut sabit(güvenlik) kameraları kayıt altına alınmaya başlarken, diğer taraftan da ‘mobese’ sistemi ile ilgili Türkiye’den gelen teknik ekip çalışmalarını yürütüyor.

YENİDÜZEN’e yürütülen çalışmalarla ilgili bilgi veren Kent Güvenlik Sistemleri Kurulu Başkanı Erkan Tekeli, mobeselerin kurulumuna 2019 yılı içerisinde başlanmasının planlandığını dile getirdi,

şu anda sistemle ilgili çalışmaların yürütüldüğünü, trafik yoğunluğu, suç oranları yüksek olduğu bölgelerin ‘öncelikli’ olabileceğine işaret etti.

Bölge bölge izin…

Yasa altında hayata geçen Kent Güvenlik Sistemleri Kurulu Erkan Tekeli başkanlığında ilk toplantısını yaptı, 9 adresteki sabit kameraları (güvenlik) oybirliği, 1 adresteki kamerayı da oyçokluğuyla izinlendirdi.

8 Şubat’ta yapılan toplantıda alınan karar göre; Lefkoşa Ortaköy’de Agah Top Sokak, Kermiya’da

Mehmet Şevket Bademyolzede Sok. No:6, Kumsal’da 4A Rıza Vuruşkan Sokak’taki kameraların izni onaylandı.

Bununla birlikte Lefkoşa Polis Müdürlüğü, Polis Genel Müdürlüğü, Narkotik ve Mali Şube Müdürlüğü

Bedrettin Demirel Caddesi, Cumhuriyet Meclisi’ndeki kameralar onaylandı.

Kurul kararına göre; Şeniz Üner Ulutuğ Sokak Dükkan 1, Dükkan 2, Köşklüçiftlik’te Osman Paşa Caddesi Feray Yağcıoğlu Apt. Kat.2 Daire 1’deki mevcut kameralar gereken izinleri aldı.

Öte yandan Gönyeli Yenikent’te Mis Çiçeği Sokak No:4’teki güvenlik kameralarının izni ise oy çokluğuyla geçti.

23 Ekim’e ‘izinlendirme’ zorunluluğu

Kent Güvenlik Yönetim Sistemi Yasası’na göre; kamuya açık alanları görüntüleyen mevcut sabit kamera ve bilişim sistemleri 23 Ekim’e kadar kayıt altına alınarak, izinlendirilecek.

Bu tarihe kadar, gerekli izni almayan, mevcut bilişim sistemlerini Kurula yazılı olarak bildirmeyen

kişiler suç işlemiş sayılacak.

Mahkum olmaları halinde yürürlükteki aylık asgari ücretin üç katına kadar para cezasına veya bir yıla kadar hapis cezasına veya her iki cezaya birden çarptırılabilecek.

Hem mobese hem güvenlik kameralar için itiraz…

Yasa ile birlikte vatandaşlara, kurul tarafından alınan kararların ilan edilmesinin ardından itiraz için 15 gün ile 6 aylık süre tanınacak.

Bu itirazın hem sabit (güvenlik) kameralar hem de kurulacak mobeseler için geçerli olacak.

Başbakanlığa yapılacak gerekçelerin değerlendirileceğini ve İtiraz Kurulu’nda konu karara bağlanacak.

Kent Güvenlik Sistemleri Kurulu Başkanı Erkan Tekeli:

“Mobese, trafiğin yoğun ve suç oranlarının yüksek olduğu bölgeler öncelikli”

Kent Güvenlik Sistemleri Kurulu Başkanı Erkan Tekeli, Türkiye ile imzalanan protokol kapsamında yürürlüğe giren ilgili yasanın iki ayağı olduğunu söyledi.

Tekeli, yasa kapsamında ilk etapta mevcut sabit yani güvenlik kameraların kayıt altına alınarak, izinlendirileceğini belirtti.

Güvenlik kameraların kurulu olduğu kamuya açık alanlara ‘levha koyma’ zorunluluğu geleceğine dair bilgi de veren Tekeli, “Vatandaş baktığında nerelerde kameralar var, kayıt altına alındığını görebilecek” şeklinde konuştu.

Ardından da mobeseler ile ilgili çalışmaların sürdüğünü aktaran Tekeli, Türkiye’den gelen teknik ekiplerin şu an çalışma yürüttüğünü ifade etti.

Tekeli, mobeselerin kurulumuna 2019 yılı içerisinde başlanmasının planlandığını da dile getirdi.

Nereye kurulacağı yönünde herhangi öneri ya da talep gelmediğini belirten Tekeli, ilerleyen günlerde söz konusu noktaların da belirleneceğini kaydetti.

Şu anda sistemle ilgili çalışmaların yürütüldüğünü ifade eden Tekeli, trafik yoğunluğu, suç oranları yüksek olduğu bölgelerin ‘öncelikli’ olabileceğine işaret etti.