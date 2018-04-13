'Öncelik müzakerelerin başlaması'

Rum siyasi parti başkanlarının, liderlerin önümüzdeki Pazartesi akşamı bir araya gelecekleri sosyal içerikli akşam yemeği öncesinde, Kıbrıslı Rum lider Nikos Anastasiadis başkanlığında dün akşamüzeri toplandığı belirtildi.



Politis gazetesi “Müzakerelerin Yeniden Başlamasını İstemeye Gidiyor- Anastasiadis Yemek Öncesinde Parti Başkanlarının Görüşlerini İstedi ve Dinledi” başlıklı haberinde, Anastasiadis’in dün akşamüzeri bir araya geldiği siyasi parti başkanlarını “müzakerelerin kaldığı yerden başlaması gerektiğini, Kıbrıslı Türk lider Mustafa Akıncı’ya iletme niyeti konusunda bilgilendirdiğini” haber verdi.



Gazeteye göre, iki saatten fazla süren toplantının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Kıbrıs Rum Hükümet Sözcüsü Prodromos Prodromu, toplantıda yararlı bir görüş alışverişinde bulunulduğunu belirterek, Anastasiadis’in 16 Nisan’daki yemek öncesinde, tüm siyasi parti başkanlarının öneri ve tezlerini bilmek istediğini ifade etti.



Anastasiadis’in bu görüşmenin de ardından, yemeğe, müzakerelerin yeniden başlaması hedefiyle gideceğini söyleyen Prodromu, akşam yemeğinin gündemsiz olacağını, çünkü bunun müzakerelerin bir parçası olmadığını vurguladı.



“Akıncı’nın yemeğe belirli taleplerini ortaya koymayı isteyerek geleceği” iddiasını da yorumlayan Prodromu “gündem olmadığında, herhangi bir konunun da serbestçe ortaya konabileceğini” ifade etti.



Kıbrıslı Rum lider Nikos Anastasiadis’in de Kıbrıslı Türk lider Akıncı’yla gerçekleştireceği görüşmede bazı meseleleri ortaya koyacağını ifade eden Prodromu, en öncelikli konunun, müzakerelerin kaldığı yerden başlaması gerektiği olacağını yineledi.



Toplantıda bölgedeki durumun da ele alındığını ifade eden Prodromu, Kıbrıs Rum Yönetimi’nin şu an yapılmakta olan planlamalara dahil olmadığını ekledi.



Gazete, Rum siyasi parti başkanlarının toplantısına Kıbrıslı Rum eski liderlerden Dimitris Hristofyas ile Yorgos Vasiliyu yanı sıra Meclis Başkanı Dimitris Şilluris, Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis, Kıbrıslı Rum müzakereci Andreas Mavroyannis, aynı zamanda Hükümet Sözcüsü Prodromos Prodromu’nun katıldığını da yazdı.



AKEL İLE DİSİ’DEN DESTEK



Gazeteye göre, AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu toplantının bitişinin ardından Başkanlık Sarayından ayrılışında yaptığı açıklamada, iki lidere, akşam yemeğine, sürecin devam etmesine ilişkin yollar bulmaları niyetiyle gelmeleri çağrısında bulundu.



BM Genel Sekreterinin, müzakerelerin yeniden başlamasının Crans Montana’da söylenenler temelinde gerçekleşmesi gerektiği mesajını gönderdiğini ifade eden Kiprianu, Anastasiadis’in bunu “yıldız işaretleri olmadan” net bir şekilde benimsemesi gerektiğini belirtti.



Sözünü ettiği “yıldız işaretlerinin, Türkiye’nin meydan okumalarının sona ermesiyle mi ilgili olduğunun” kendisine sorulması üzerine ise Kiprianu, AKEL’in de bunların sona ermesi gerektiğiyle hem fikir olduğunu ve “yıldız işaretleri” olarak kastettiği şeyin, Anastasiadis’in ilk önce iç meselelerin ele alınması gerektiğine dair tezi olduğunu izah etti.



Habere göre, DİSİ Başkanı Averof Neofitu ise yaptığı kısa açıklamada, Anastasiadis’in yemeğe gitme kararını doğru olarak nitelendirdi.



Çıkmazların olduğu yerde, tehlikeler bulunduğuna da işaret eden Neofitu, dolayısıyla müzakerelerin yeniden başlamasının ulusal bir hedef olduğunu ekledi.



DİKO İLE DİĞER KÜÇÜK PARTİLER ENDİŞELİ



Gazete, DİKO partisi ile diğer küçük partilerin liderleri ve temsilcilerinin ise, yemekle ilgili anlaşmazlık ve endişelerini farklı yoğunluklarda ifade ettiklerini kaydetti.



Gazeteye göre hiç kimsenin, Türkiye ile Kıbrıs Türk politikacıların kamuoyunda ifade ettikleri tezlere bağlı olarak, yemekle ilgili iyimser olmasının mümkün olmadığını iddia eden Papadopulos, müzakerelerin yeniden başlamasına karşı olmadığını, ancak müzakere temelinin netleşmesi gerektiğini söyledi.



EDEK partisi başkanı Marinos Sizopulos da açıklamasında, çözümün yalnızca diyalog aracılığıyla bulunabileceğini, ancak “Kıbrıs Cumhuriyeti’nin Kıbrıs sorununu tek başına çözemeyeceğinin de açık olduğunu” ileri sürdü.



Vatandaşlar İttifakı Başkanı Yorgos Lillikas da açıklamasında, iyi bir görüşme yapıldığını söyleyerek, bunun yemekten önce yapılmasının da iyi olduğunu söyledi.



Lillikas, Vatandaşlar İttifakının değerlendirmesinin, şu an müzakerelerin yeniden başlamasına ilişkin koşullar olmadığı şeklinde olduğunu da ifade etti.



Dayanışma Hareketi adına konuşan Polis Pallikaros ise Kıbrıs sorununun müzakereler olmadan çözülemeyeceğini, ancak yalnızca bunun için tavizde bulunamayacaklarını, çünkü Cumhurbaşkanı Akıncı’nın doğal gazda ortak idare, siyasi eşitlik ve zaman takvimleri istediğini iddia etti.



Ekologlar adına konuşan Yorgos Perdikis ise Anastasiadis’in ilk kez yemek öncesinde partileri dinlemeyi istemesinden ötürü hoşnutluk duyduğunu belirterek, bunu tehlikeli olarak niteledi.



Rum Halk Cephesi ELAM adına konuşan Geadis Geadis de açıklamasında, yemeğin gerçekleştirilmesiyle hemfikir olmadıklarını belirtti.



Fileleftheros gazetesi ise “Yemekte Düşük Beklentiler- Anastasiadis Tarafından İstenen Şey Müzakerelerin Yeniden Başlaması” başlıklı haberinde, Anastasiadis’in yemeğe “Türk meydan okumalarının sona ereceğinden hareketle, müzakerelere geri dönmeye hazır olduğu” konusunda, kamuoyunda da dile getirdiği niyetle gideceğini yazdı.



Haravgi gazetesi habere “Hepsi Müzakerelerin Yeniden Başlamasından Yana, Temele İlişkin Anlaşmazlıklar” başlığıyla yer verirken, Alithia ise habere “Başkanın Hedefi Müzakerelerin Kaldığı Yerden Yeniden Başlaması” başlığıyla yer verdi.

Fotoğraf :CNA