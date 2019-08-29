‘Öncelik eski mülk sakinlerine’

Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Kapalı Maraş’ı bir statüko sembolü olarak tutmayı doğru bulmadıklarını söyledi. Özersay, Kapalı Maraş’taki basın gezisi sonrasında açıklamalar yaptı. İnsan Hakları perspektifini kaybetmeden adımlar atacaklarını belirten Özersay, Maraş’ın eski sakinlere ve evkafın mülkiyet haklarının öncelikli olacağını belirtti. “1980’li yıllarda olduğu gibi Kapalı Maraş’ın buradaki insanlarımız için iskana açılması düşünülmüyor” diyen Özersay, bu nedenle güvenlik konseyinin, geçmişte gösterdiği benzeri bir tepki beklemediklerini ifade etti. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nde Kapalı Maraş’la ilgili 300’e yakın başvuru olduğunu, bunların bir kısmının tazminat bir kısmının da iade talebi içerdiğini söyleyen Özersay, şöyle devam etti:

“Her kararı kendi dönemi içerisinde değerlendirmek gerekir, 1974’te Maraş’ın kapalı olarak tutulması kararı verilmişti, anacak bu dönemde, bunun böyle devam edemeyeceği görülüyor. Uluslararası kamuoyunun ön yargılarının da kırılması için bu basın ziyareti önemlidir. Bu bir başlangıçtır, önümüzdeki dönemde kademeli olarak yabancı gazeteciler ve Kıbrıslı Rum gazetecilerin de buraya gelmesi imkanı yaratılacaktır. Buranın eski sakinlerinin doğru ve sağlıklı bilgi almasını önemsiyoruz, BM muhatabımız değildir ancak bilgi veriyoruz. Şimdiden buranın geleceğiyle ilgili ve mülkiyet yapısıyla ilgili konuşmayı doğru bulmuyorum. Taşınmaz mal komisyonu çerçevesinde, insan haklarına saygılı adımlar atılacaktır. Kapalı Maraş’ın açılımı çözüme bir engel değildir. Envanter çalışması devam etmektedir.”