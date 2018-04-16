“Önceliğimiz öğretmenlik mesleğinin imajını güçlendirmek”

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit Atatürk Öğretmen Akademisi Yeni Yönetim Kurulu’nun ilk toplantısına katıldı.

Akademide gerçekleştirilen toplantıda konuşan Bakan Özyiğit, Atatürk Öğretmen Akademisi gibi topluma mal olmuş köklü bir kurumun daha nitelikli ve kaliteli eğitim verecek yapıya dönüştürülmesinde yönetim kuruluna çok önemli vazifelerin düştüğüne dikkat çekerek yeni yönetim kuruluna başarı dileklerini sundu.

Toplumu en iyi şekilde eğitecek olan öğretmenlerin çağdaş eğitim yöntemleri ile donanımlı bir şekilde yetiştirilmesi adına da akademiye büyük görevler düşdüğüne dikkat çeken Bakan Özyiğit, ”Atatürk Öğretmen Akademisi’ne ayrı bir önem veriyorum, bu yüzden de akademinin yapısının daha doğru bir zemin üzerinde yapılandırılması gerektiğine inanıyorum” dedi.

Öğretmenlik mesleğinin imajını güçlendirmek ve öğretmenlerimizin toplum içerisinde ki saygınlıklarını yeniden kazandırmak adına bazı çalışmaların yapılması gerektiğine dikkat çeken Özyiğit , bu nedenle AÖA’nın geliştirilmesi ve her yönüyle daha ileriye götürülmesinin önemli olduğunun altını çizdi.

Baka Özyiğit, AÖA’nın üniversite eğitim fakültelerine bağlanması isteğinin uzun yıllar var olduğunu, bu istek doğrultusunda da geçen yıl Lefke Avrupa Üniversitesi ile birlikte bir protokol imzalandığını hatırlatarak ”İmzalanan bu protokol doğru bir adım değildi, kurulun görüşünün de bizim görüşümüz ile aynı doğrultuda olması memnuniyet verici. Önümüzdeki günlerde protokolün iptaline yönelik adımlar atılacaktır” ifadelerini kullandı.

Toplantı teknik konuların konuşulmasının ardından sona erdi.