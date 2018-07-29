“Önceliğimiz kalıcı olmak”

Çağan Çerkez, “İlk kez kendi sorumluluğunda bir takımı çalıştırmanın heyecanı ile yeniden Birinci Lig’de mücadele edecek olan Mesarya Spor Kulübü’nün bu ligde asansör takım değil, kalıcı bir takım olduğunu göstermek istiyoruz”

Hüseyin KIRAL

Geçtiğimiz sezon BTM Kırmızı Grubu şampiyon olarak tamamlayan ve bir yıl aradan sonra yeniden Birinci Lig’e yükselen Mesarya Spor Kulübü futbol takımı yeni sezona yeni hocaları Çağan Çerkez ile merhaba dedi. Daha önceleri bir çok teknik direktörle çalışan Çağan Çerkez, ilk kez kendi sorumluluğunda bir takımı antrene edeceği için heyecanlı olduğunu ve bu heyecanını takıma yansıtıp onlarla birlikte ligde asansör takım değil kalıcı olduklarını göstermek istediklerini vurguladı.

Çerkez: “Tüm camia istekli ve arzulu, umarım karşılığını alırız”

Turunçlu’da bulunan Hasan Bardakko Stadı’nda önceki gün yeni sezon hazırlıklarına yeni antrenörü Çağan Çerkez yönetiminde başlayan, Mesarya Spor Kulübü futbol takımı, yöneticileri ve camiasının da arzulu ve istekli olduğu bildirildi. Özellikle Mesarya Spor Kulübü’nün eş başkanları Ömür Devecioğlu ile Mehmetali Topaloğlu ligde kalmak için çok çalışacaklarını belirtilirken, antrenör Çağan Çerkez’de takımı ligde üst sıralarda tutmak için çok çalışacağının altını çizdi.

Çerkez, “Bu sezon ligde çok iyi takımlar var. Amacımız ligde kendi evimizin zor deplasman olduğunu rakiplere göstermek ve ligin dişli takımı olabilmektir” dedi. Çalışmalarını haftada altı (6) antrenman ile sürdüreceklerini belirten Çerkez, “Tüm yönetim ve takım oyuncularım istekli ve arzulu bir şekilde çalışmaktadır. Sezon içerisinde umarım bu çalışmalarımızın karşılığını alacağız. Herkese sakatsız, Fair play çerçevesinde bir lig dilerim” dedi.