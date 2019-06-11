"Önceki hükümetin çalışmaları esas alınacak"

Toros: “Ön protokol var mı?”

CTP Girne Milletvekili Fikri Toros, “Ekonomik ve Mali Protokol” ile ilgili güncel konuşma yaptı.

Türkiye ile imzalanacak protokol konusunda hükümet yetkililerinden açıklama isteyen Toros, protokolün 3 yıllık bir protokol olduğunu, 2020-2023 yıllarını kapsayacağını, dolayısıyla bugünden 2020’ye kadar 6 ayı kapsayacak bir “ön protokol”ün gündemde olduğunu basından okuduklarını da kaydetti.

Toros böyle bir ön protokol olup olmadığını sorarak konuyla ilgili bilgi istedi.

Belediyeler reformu konusuna da değinen Toros, bu konudaki plan ve çalışmalar hakkında da bilgi talep etti.

Fikri Toros, turizm teşviklerinin gözden geçirilmesi konusunda da bilgi istedi.

Bahsettiği ön protokolde kamu reformu ve özelleştirmeler konusunda herhangi bir madde göremediğini söyleyen Toros, bugüne kadar imzalanan ve bundan sonra imzalanacak protokollerin öngördüğü yapısal dönüşümün KKTC ekonomisinin kendi ayakları üzerinde durmasını sağlamayı hedeflediğini kaydederek bu konuya önem verilmesi gerektiğini belirtti.

Amcaoğlu: “Amaç kendi ayakları üzerinde duran bir sistem”

Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu da kürsüye çıkarak ekonomik protokollerin amacının kendi ayakları üzerinde duran bir sistem yaratmak olduğunu belirtti.

Teşvik sisteminin değişmesiyle turizm sektöründe önemli gelişmeler elde edildiğine işaret eden Amcaoğlu, kaynak akışı konusunda halka yanlış bilgi verildiğini dile getirdi.

Ekonomik programda yer alan düzenleme ve değişikliklerin daha müreffeh bir yaşam yaratmayı sağlıyorsa bunun bağımlılıkla nasıl ilişkilendirilebileceğini soran Amcaoğlu, yapısal dönüşümü sağlamak için Türkiye’nin know-how’ına ihtiyaç olduğunu vurguladı.

Amcaoğlu, gerekli reformların yapılacağını söyledi.



“UBP hükümete gelmeden taslak çalışma yaptı”

Amcaoğlu, ekonomik protokol konusunda UBP’nin hükümete gelmeden taslak çalışmasını yaptığını da açıkladı.

Özersay: “Protokol için uzatma veya 6 aylık geçici protokol”

Daha sonra kürsüye gelen Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Kudret Özersay, halkı bilgilendirmek için kamuoyuna açıklamalar yaptıklarını dile getirdi.

Görüşme ertesinde yaptığı açıklamada protokol konusunda formül arayışında olduklarını söylediklerini anımsatan Özersay, birkaç farklı çıkış yolu olabileceğinden bahsettiğini kaydetti.

Bunlardan birinin geçen yıl sona eren 3 yıllık protokolün uzatılması, diğerinin önümüzdeki 6 ayı kapsayacak geçici bir protokol yapmak olduğunu dile getiren Özersay, bunlardan hangisinin yapılacağının kararlaştırılmadığını bu nedenle henüz iki tarafın üstleneceği taahhütlerin netleşmediğini söyledi.

Özersay, TC’nin üstlenmesi muhtemel taahhütleri arasında savunma harcamaları, altyapı rakamları gibi rakamlar olduğunu ancak bununla ilgili netleşmiş rakamlar olmadığını dile getirdi.

“Yapamayacağımız bir taahhüdün altına girmek istemeyiz”

Yapamayacakları bir taahhüdün altına girmek istemediklerini söyleyen Özersay, daha önceki hükümet noktasında yapılan çalışmanın esas alınacağını ve kullanılacağını kaydetti.

Çalışmadan Maliye Bakanı’nın tabi ki haberi olduğunu söyleyen Özersay, önceki hükümet döneminde bürokratlar tarafından bir emek konularak çalışma yapıldığını, bu nedenle de çalışmanın gerçekleştirilebilir olan taahhütler halinde olan kısımlarının yapılacağını belirtti.

İstanbul’daki toplantının, Kıbrıs konusu ve Doğu Akdeniz bölgesi bağlamında yararlı olduğunu dile getiren Özersay, ekonomik işbirliği protokolünün sonuçlanabilmesi için belli bir olgunlaşmaya ulaşması gerektiğini söyledi.

Daha önceki metinin belli bir olgunluğa geldiğini fakat imza aşamasına gelmediğini söyleyen Özersay, protokol metninin daha detaylı çalışılıp sonuçlanacağını kaydetti.

Elektrik santral ihalesinin Türkiye’de çıkılmasının doğru olmadığını dile getiren Özersay, önceki hükümet döneminde alınan ihale kararının geçerli olduğunu söyledi.

“Önceki hükümetin mali politikaları TC’ye güven vermedi”

Özersay, ayrıca önceki hükümetin mali politikaları bağlamında Türkiye Cumhuriyeti’nde güven vermediğini düşündüğü de kaydetti.

Meclis’te güncel konuşmaların ardından yazılı ve sözlü sorular ele alındı ve oturum sona erdi.

Meclis Genel Kurulu sonraki oturumunu 17 Haziran Pazartesi günü saat 10.00’da yapacak.



