Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Kemal Dürüst özetle şunları söyledi: Plakalarla alakalı bir değişiklik yapılacak. Birilerine rant sağlama adına değil bu değişiklik. Bir süre önce Rum tarafında da belli değişiklikler yapıldı bir süre önce…

Uygulama 1 Haziran 2017 itibarıyla hayata geçecek, önce YENİ KAYIT araçlara uygulanacak.

Başsavcılığın görüşü doğrultusunda 10 yıl sonra mevcut araçların plakaları değişecek.

Şu anda plakalar mühürsüzdür. Güvenlik tedbiri açısından da bundan böyle plakalar mühürlü plakalara dönüştüreceğiz.