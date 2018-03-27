ÖNCE YAZILI İHTAR, SONRA 15 GÜN SÜRE!

Kamuoyunda uzun süredir tartışılan, kamuda ‘ikinci iş’ yasağında sağlık çalışanlarına yönelik önemli bir adım atıldı. Cumhurbaşkanlığı’ndan dönen, Meclis’te yeniden görüşülen Kamu Sağlık Çalışanları(Değişiklik no:2) Yasa Tasarısı’nın 97. maddesinin 5. fıkrasında yapılan değişiklikle, daha önce 6 adımda verilen ‘kamudan çıkarma’ cezası 2 adıma düşürüldü.

Ayşe GÜLER

Kamuoyu gündeminden düşmeyen, kamu sağlık çalışanlarının ‘ikinci iş yasağına’ yönelik yeni bir dönem başlıyor.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı tarafından yeniden düzenlenmesi için geri gönderilen, Meclis’ten de dün oybirliğiyle geçen Kamu Sağlık Çalışanları (Değişiklik no:2) Yasa Tasarısı’nda ‘disiplin cezalarını’ düzenleyen 97. maddesinin 5. fıkrasının (f) ve (g) bendinde düzenlemeye gidildi.

Böylelikle ‘ikinci iş’ yapmayı yasak ve suç olmaktan neredeyse çıkararak, bu yasağı büyük ölçüde sulandırdığı ifade edilen 6 adım, 2 adıma düşürüldü.

Komiteden de oybirliğiyle geçen yeni düzenlemeyle birlikte; kamuda ikinci iş yapma yasağına uymayan sağlık çalışanlarına önce ita amirleri tarafından yazılı ihtar verilecek, ardından da bu göreve son vermelerine için 15 iş günü süre tanınacak.

Bu süre zarfında kurallara uymayan, yasağı ihlal eden sağlık çalışanlarının kamu görevinden çıkartılması için işlem başlatılacak.

Aynı uygulama ‘ticaret ve kazanç getirici faaliyetlerde bulunma yasağına aykırı davranan ve uyarılara karşı bu tür etkinlikleri sürdüren kamu sağlık çalışanları için de geçerli olacak.

İdari İşler ve Sağlık Komitesi Başkanı, HP Milletvekili Jale Refik Rogers, yapılan düzenlemeyle yasanın ilgili maddesinin net ve anlaşılır şekilde değiştirildiğini söyledi, kademeli olarak öngörülen ceza sisteminin de düzenlendiğini kaydetti.

YENİDÜZEN’e bilgi veren Rogers, süreç içerisinde ilgili maddeye yönelik hem Kamu Görevlileri Yasası hem de Öğretmenler Yasası’nda karşılaştırmalar yapıldığını ifade etti.

İTA AMİRLERİ YAZILI UYARACAK… Yapılan düzenlemeyle ikinci iş yapma yasağına uymayan sağlık çalışanları önce ita amirleri tarafından yazılı ihtar verilecek, ardından da bu göreve son vermelerine için 15 iş günü süre tanınacak. Bu süre zarfında kurallara uymayan, yasağı ihlal eden sağlık çalışanlarının kamu görevinden çıkartılması için işlem başlatılacak.

6 adımdan, 2 adıma…

Daha önceki yasal düzenlemede ‘başka iş yapma yasağına’ uyulmaması halinde ilgili kamu sağlık çalışanlarının önce uyarılması, suçun tekrarlanması halinde ise sırasıyla ‘kınama’, ‘kademe ilerlemesini kısa süreli durdurma’, ‘kademe ilerlemesini uzun süreli durdurma’, ‘geçici olarak görevden çıkarma’ ve ‘görevden çıkarma’ cezalarını öngörüyordu.

Yeni düzenleme ile ikinci iş yaptığı tespit edilen kamu sağlık çalışanı, öncelikle ita amiri tarafından bir yazılı ihtarla uyarılacak, bu ilişkisini kesmesi için de 15 iş günü bir süre tanınacak.

15 iş günü sonrasında söz konusu işi yapmaya devam eden kamu çalışanlarının görevden çıkarılması için işlem yapılacak.

Bu madde ile ilişkili olan (G) bendi de (F) bendine uyumlu şekilde değiştirildi.

Yasa’nın ilgili bentleri ne içeriyor?

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı tarafından yeniden düzenlenmesi için Meclis’e gönderilen Kamu Sağlık Çalışanları Yasası’nın 97. Maddesi, ‘Disiplin Cezalarının Türleri ve Ceza Uygulanacak Eylem ve Davranışları’nı kapsıyor.

Bu maddenin 5. fıkrasının (f) bendi, ‘yasada başka iş yapma yasağı ile ilgili kurallara aykırı davranışlarda bulunmak kamu görevi dışında meslek icra etmek’ konusunu düzenliyor.

(g) bendi ise ‘Ticaret ve kazanç getirici faaliyetlerde bulunma yasağına aykırı davranışlarda bulunmak ve uyarılara karşın bu tür etkinlikleri sürdürmek’ suçunu değerlendiriyor.

ROGERS: İLGİLİ MADDE, NET VE ANLAŞILIR ŞEKİLDE DEĞİŞTİRİLDİ…YENİDÜZEN’e bilgi veren İdari İşler ve Sağlık Komitesi Başkanı-Milletvekili Jale Refik Rogers, yapılan düzenlemeyle yasanın ilgili maddesinin net ve anlaşılır şekilde değiştirildiğini söyledi, kademeli olarak öngörülen ceza sisteminin de düzenlendiğini kaydetti.

İdari İşler ve Sağlık Komitesi Başkanı, Milletvekili Jale Refik Rogers:

Net ve anlaşılır şekilde değiştirdik

İdari İşler ve Sağlık Komitesi Başkanı, Milletvekili Jale Refik Rogers, yapılan düzenlemeyle yasanın ilgili maddesinin net ve anlaşılır şekilde değiştirildiğini söyledi, kademeli olarak öngörülen ceza sisteminin de düzenlendiğini kaydetti.

YENİDÜZEN’e bilgi veren Rogers, süreç içerisinde ilgili maddeye yönelik hem Kamu Görevlileri Yasası hem de Öğretmenler Yasası’nda karşılaştırmalar yapıldığını ifade etti.

Cumhurbaşkanlığı’ndan dönen yasanın 97. maddesinin ‘yasağı sulandırdığını’, 6 kademeli bir ceza sisteminin öngörüldüğünü dile getiren Rogers, yeni düzenlemeyle önce yazılı ihtar verilmesini, 15 iş günü içerisinde ‘yasaklı iş’ ile ilişkinin bitirilmesine olanak sağlandığını belirtti.

Rogers, ‘ikinci iş’ ile ilgili Mandamus kararı olduğunu hatırlatarak, yasal değişikliğin uygulanabilir bir düzenleme ile hayat bulduğunu kaydetti.