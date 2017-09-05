Önce ölüm, sonra YAŞAM!

Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde, aort damarı yırtılması nedeniyle kalp damar cerrahisi ekibi tarafından acil ameliyata alınan hasta, beyin kan dolaşımı durdurulup, vücut ısısı düşürülerek tıbben ölü duruma getirildi.

12 saat süren ve 3 kalp ameliyatının tek seferde gerçekleştirildiği başarılı operasyon sonrasında hasta sağlığına kavuşturuldu.

Londra’da ikamet eden 53 yaşındaki Kıbrıslı Soner Keskin isimli hasta, göğüs ve sırta vuran ağrı şikayetleri ile 153 Acil Çağrı Merkezi’ne başvurarak, Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Acil Servisi’ne getirildi.

YDÜ’den bildirilen habere göre, acil serviste, Kalp Damar Cerrahisi ve Kardiyoloji ekipleri tarafından değerlendirilen hastanın bilincinin bulanık, yaşamsal bulgularının ise düzensiz olduğu kaydedildi. Yapılan değerlendirmelerde hastaya Aort Diseksiyonu (aort damarı yırtılması) tanısı koyularak, hasta hızlı bir şekilde kalp damar cerrahisi yoğun bakım ünitesine yatırıldı.

Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde, aort damarı yırtılması nedeniyle Kalp Damar Cerrahisi Ekibi tarafından acil ameliyata alınan hasta, beyin kan dolaşımı durdurulup, vücut ısısı düşürülerek tıbben ölü duruma getirildi. 12 saat süren ve 3 kalp ameliyatının tek seferde gerçekleştirildiği başarılı operasyon sonrasında hasta sağlığına kavuşturuldu.

Aort kapağı tamir edildi, bypass yapıldı, aort yapay damarla değiştirildi…

Hastanın yaşamsal bulguları kısa sürede kontrol altına alınarak acil olarak ameliyata hazırlandı. Ameliyata alınan hasta hızlı bir şekilde kalp akciğer pompasına bağlandı (kardiyopulmoner baypasa girildi).

Operasyon sırasında hastanın çıkan aortasının (assendan aorta) yırtık olduğu, yırtığın sağ koroner artere (kalbin sağ tarafını besleyen damar) kadar uzandığı ve bu durumun aort kapağında yetmezliğe sebep olduğu görüldü. Ameliyat sırasında hastanın aort kapağı tamir edildi, sağ koroner artere baypas yapıldı ve aort damarının yırtık olan kısmı yapay damarla değiştirildi.

Hastanın beyin kan dolaşımı durdurulup, vücudu 17 dereceye kadar soğutuldu…

Hastanın ameliyatında “Total Sirkulatuar Arrest” adı verilen özel bir teknik uygulandı. Bu teknikte hastanın beynindeki kan dolaşımı yaklaşık 20 dakika durduruldu, organlarının korunması için ise hastanın vücut ısısı 17 dereceye kadar düşürüldü. Bu sırada aort damarı onarılan hastanın özel bir pompa ile toplanan kanı tekrar hastaya verilerek aşırı kan kullanımından uzak duruldu. Sonrasında hastanın vücut ısısı yükseltilerek kan dolaşımı tekrar başlatıldı.

3 Kalp Damar Cerrahı, 2 Anestezi Doktoru ile birlikte 20 kişiden oluşan ekibin gerçekleştirdiği ameliyat 12 saat sürdü…

Kalp Damar Cerrahisi Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. İlhan Sanisoğlu önderliğinde, Doç. Dr. Barçın Özcem ve Yrd. Doç. Dr. Özlem Balcıoğlu tarafından gerçekleştirilen ve yaklaşık 12 saat süren operasyon sonrasında, hasta kalp damar cerrahisi yoğun bakım ünitesine alındı.

Dört saat içinde sorunsuz bir şekilde uyanan hasta, solunum cihazından ayrıldıktan 2 gün sonra ise kalp damar cerrahisi servisine alındı. Servis izlemi sıkıntısız geçen hasta sağlığına kavuşarak taburcu edildi.

Kalp Damar Cerrahisi Ana Bilim Dalı Başkanı Prof.Dr. İlhan Sanisoğlu:

“Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’nde, ameliyat sırasında ve sonrasında kaydedilen ölüm oranları, dünya verilerinin çok altında”

Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Kalp Damar Cerrahisi Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. İlhan Sanisoğlu, kalp damar cerrahisi alanında tüm acil ameliyatlara anında müdahale edecek güçlü bir ekip ve yüksek teknolojik donanıma sahip olduklarını belirtti. Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’nde, ameliyat sırasında ve sonrasında kaydedilen ölüm oranlarının dünya verilerinin altında olduğunu da vurgulayan Prof. Dr. İlhan Sanisoğlu, aort diseksiyonu ameliyatlarının tüm dünyada tecrübeli ekipler ve sayılı merkezler tarafından gerçekleştirildiğini ve Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’nin de bu merkezlerden biri olduğunu belirtti.