‘ÖNCE MÜŞAVİRLİK SİSTEMİ, SONRA KAMU REFORMU’

Meclis’te günlerdir süren ve dün tamamlanan bütçe maratonun ardından bu kez önce müşavirlik sistemini kaldırmayı öngören düzenleme sonrasında da kamu reformu için yoğun mesai harcanacak.

Ayşe GÜLER

Meclis’te günlerdir süren ve dün tamamlanan bütçe maratonun ardından bu kez önce müşavirlik sistemini kaldırmayı öngören düzenleme sonrasında da kamu reformu için yoğun mesai harcanacak.

Bütçe çalışmaları sonrasında YENİDÜZEN’e konuşan Meclis Başkanı, CTP Milletvekili Teberrüken Uluçay, ilk etapta Meclis’te müşavirlik sistemini ortadan kaldırılacak düzenlemeyi ele alacaklarını açıklayarak, kamu reformunu da kısa sürede hayata geçirmeyi hedeflediklerini belirtti.

“Müşavirlik sistemi yerine yeni bir sistem”

Üst kademe yöneticisi olarak çalışacak isimlerin yeni sistem çerçevesinde görev yapacak olmasının ülke adına ciddi ve önemli bir adım olacağını kaydeden Uluçay, aynı zamanda kamu reformunun da kısa hayata geçmesinin de elzem bir konu olduğunu söyledi.

Uluçay, hükümetin müşavirlik sisteminin ortadan kaldıracak düzenlemeye yönelik çalışmalarını sürdürdüğünü söyleyerek, “Müşavirlik sistemi yerine, yeni bir sistem kurulacak. Ülkemiz adına önemli bir adım olacaktır” dedi.

Ayrıca Uluçay, kısa vade içerisinde yasama çalışmalarında daha verimli hale gelmek için AB uyumlu düzenlemeler üzerinde çalışmaları olacağını belirtti.

ULUÇAY: “MÜŞAVİRLİK SİSTEMİ YERİNE, YENİ SİSTEM”…Bütçe çalışmaları sonrasında YENİDÜZEN’e konuşan Meclis Başkanı, CTP Milletvekili Teberrüken Uluçay, hükümetin müşavirlik sisteminin ortadan kaldıracak düzenlemeye yönelik çalışmalarını sürdürdüğünü söyleyerek, “Müşavirlik sistemi yerine, yeni bir sistem kurulacak. Ülkemiz adına önemli bir adım olacaktır” dedi.

“Komite aşaması 4 gün, Genel Kurul aşamasını 8 günde tamamladık”

Uluçay, Meclis’teki ilk yoğun çalışmayı Kasım ayında olması gereken, 3 ay gecikmeli olarak gündeme gelen 2018 Bütçe Yasa Tasarısı’nın üzerinde yaptıklarını belirtti.

Bütçe ile ilgili komite aşamasının 4 gün, Genel Kurul aşamasını da 8 günde tamamlamayı planladıklarını, oluşturulan takvim içerisinde de çalışmaları sonlandırdıklarını ifade eden Uluçay,

maratonun dün itibariyle bittiğini aktardı.

Uluçay, sıkılaştırılmış takvim içerisinde bütçe çalışmalarının verimli olabileceğinin ortaya çıktığına değinerek, ileriki dönemlerde bu sürecin kısaltılmış takvimlerle yapılmasını uygun bulduklarını söyledi.

“Ülke adına sevindirici”

Bütçe görüşmelerinde birçok konunun gündeme getirildiğini, ülkedeki kronikleşen sorunların giderilebilmesi için farklı fikir ve düşünceler çerçevesinde paralelliğin ortaya çıktığını belirten Uluçay, bu durumun ülke adına sevindirici olduğunu ifade etti.

Uluçay, 7 Ocak seçimlerinin ardından ilk kez 6 siyasi partinin yer aldığı Meclis ile 4 partili koalisyon hükümetinin oluştuğunu da hatırlattı.

“Bu durumun ülke adına bir şans olduğunu düşünüyorum. Bu şans iyi değerlendirilmelidir” diyen Uluçay, “Ciddi fırsata dönüştürülürse kronikleşen sorunların aşılması, ülke ekonomisinin daha ileriye gidilmesinde belli başlı atılması gereken adımlar atılabilecektir” şeklinde konuştu.