“Önce maça, sonra antrenöre bakacağız”

Yeni Boğaziçi Külüp Başkanı Derviş Canaltay, “Ligde kötü günler geçiriyoruz. Tamamen Küçük Kaymaklı maçına motive olduk. Kaymaklı maçına takımı, Londra’dan antrenörlük deneyimi olan Rüstem Özmusalar hazırlıyor”

Hüseyin KIRAL

Sezona tam arzuladığı gibi hazırlanamayan, ilk devrede istediği performansı ortaya koyamayan ve arzuladığı puanları toplayamayan Yeni Boğaziçi’nde ikinci devrenin ilk üç haftasında da ayni istikrar devam edince ilk iş olarak Teknik Direktör Eralp Şerifoğlu takımın önünü açmak için istifa etti. Pazartesi akşamı Yeni Boğaziçi Kulüp başkanı Derviş Canaltay ile bir araya gelerek karşılıklı anlaşarak ayrılma kararı alan Eralp Şerifoğlu’nun yerine henüz bir isim bulunmadı. Konu ile ilgili olarak görüşlerine başvurduğumuz Yeni Boğaziçi Kulüp Başkanı Derviş Canaltay, “Antrenörden önce, Cumartesi günü oynayacağımız Küçük Kaymaklı maçını düşünüyoruz” dedi.

Canaltay: “Kaymaklı maçı belki de kader maçımız olacak”

Eralp Şerifoğlu’na hizmetlerinden dolayı teşekkür ettiğinin altını çizen Yeni Boğaziçi Kulüp Başkanı Derviş Canaltay, takımın önünü açmak için böyle bir karar aldıklarını belirterek, “Şimdi tek düşüncemiz Cumartesi günü deplasmanda karşılaşacağımız Küçük Kaymaklı maçıdır” dedi. Teknik direktör konusunda da açıklama yapan Canaltay, “2-3 isim üzerine yoğunlaşmış durumdayız, ancak hiçbir teknik adamla görüşmem olamadı. Kaymaklı maçı bizim takım olarak önceliğimizdir ve kader maçımız olduğuna inanıyorum. Kendi evimizde kazandığımız tek karşılaşma Küçük Kaymaklı maçıdır. Şimdi tüm oyuncularım bu maça motive olmuş durumdadır, deplasmanda da Küçük Kaymaklı’yı mağlup ederek ikinci yarının ilk galibiyetini almak istiyoruz” dedi.

“Kaptanımız Mehmet ile futbolcumuz Rüstem hazırlıyor”

Cumartesi günü Lefkeşa Şehit Hüseyin Ruso Stadı’nda Küçük Kaymaklı ile karşı karşıya gelecek olan Yeni Boğaziçi’nde kulüp başkanı Derviş Canaltay, “Takım çok önemli bir maça geliyor ve bu maça gelirken tamamen maç motive olmaları için tüm hafta çalıştık. Bu nedenle motivelerini dağıtmamak adına Kaymaklı maçına Londra’da antrenörlük deneyimi yaşayan kendi futbolcumuz, takımın abisi Rüstem Özmusalar ile takım kaptanı Mehmet Çağakan hazırlıyor. İnanıyorum ki Lefkoşa’dan, köyümüz Yeni Boğaziçi’ne üç puanla döneceğiz” dedi.