Önce kocasını bıçakladı, sonra kurtarmak için yardım istedi

Baf'ta 53 yaşında bir kadın, ekmek bıçağıyla midesinden ve göğsünden bıçakladığı kocasını kurtarmak için komşulardan yardım istedi.

Cyprus Mail'in haberine göre, Baf polisi, bir kadının dün gece geç saatlerde kocasını bir mutfak bıçağıyla bıçakladığı iddia edilen cinayet teşebbüsü vakasını soruşturuyor.

Polis, 62 yaşındaki kocasına bıçağı saplayan kadının saat 23.00 sıralarında sokağa çıkarak yardım istediğini belirtti.

Ambulans gelene kadar yaraladığı kocasının kanamasını durdurmak için komşularıyla birlikte çabalayan kadın hakkında mahkeme 8 gün tutukluluk emri verdi. Kadın, kocasını tartışma sırasına yaraladığını ve tartışmanın günlük hayatlarının parçası olduğunu söyledi.

Baf Hastanesi'nde ameliyat sonrası yoğun bakım servisinde tedavi altına alınan yaralı adamın durumunun ciddi ancak hayati olmadığı kaydedildi.