"Önce iş güvenliği, iş güvenliği eğitim ile başlar!"

Metropol Unlu Mamüller ve Ekmek Fırını personeline yönelik iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri programına devam ediyor. Kalite Güvence Müdürü Aylin Karadağlı, İŞGÜM LTD. işbirliği ile bir dizi bilgilendirme ve eğitim programları düzenlediklerini ve sektörel iş sağlığı güvenliği konularıyla eğitimlerin devam edeceğini açıkladı. İş sağlığı ve güvenliğinin önemine değinen Karadağlı “ İşyerlerinde tehlike kaynaklarını ortaya çıkartıp bunlardan oluşabilecek riskleri kontrol altına alabilirsek olabilecek kazaları azaltmış ve tehlikeli ortamları ortadan kaldırmış oluruz. METROPOL olarak önceliğimiz çalışan personelimizin sağlığı ve güvenliğidir. Dolayısıyla işçi sağlığı, iş güvenliği ve bu alanda verilen eğitimleri önemsiyoruz” dedi. , mesleki risklerden korunmaları için eğitici bilgiler vererek, çalışanlarımızın güvenliğinin sağlanması ve hizmet kalitesini arttırılmasını hedeflemekteyiz." açıklamasında bulundu.

Eğitim hakkında bilgi veren, İş Sağlığı ve Güvenliği Merkezi (İSGÜM LTD.) adına İSG Uzmanı Umut KURŞUN 35/2008 sayılı ‘İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası ‘ kapsamında şirketlere risk analizi hizmeti ve iş sağlığı güvenliği eğitimlerini veriyoruz , bu yasaya göre, dört kişi ve üzeri çalışanı olan tüm kamu ve özel kuruluşlarda, çalışma ortamını ve çalışma doğasını dikkate alarak işin, iş yerindeki koşullarının neden olabileceği tehlikeleri ve riskleri yeterli şekilde ve sistematik olarak analiz etmeli ve bunu bir rapor halinde iş yerinde muhafaza etmeli ve denetimlerini sağlamalı , ayrıca ‘’İşyerinde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması ve sürdürebilmesi için işveren ,her çalışanın çalıştığı yere ve yaptığı özel , bilgi ve talimatları da içeren İş Sağlığı Ve Güvenliği Eğitimi almasını sağlamak zorundadır "

Yapılan araştırmalarda; iş kazalarının yüzde 50’sinin kolaylıkla önlenebilecek kazalar olduğu, yüzde 48’inin ise sistemli bir çalışma ile önlenebileceği belirlenmiştir. Araştırmalar, iş kazalarının yüzde 98’inin önlenebileceği gerçeğini ortaya koymaktadır “İş güvenliğinde herkesin kendi üzerine düşen görevi yerine getirmesi yasal bir zorunluluktur. Bu zorunluluk özellikle işçinin kendi hayatını koruması adına da büyük önem taşımaktadır .Bir çok sektörde güvensiz davranışlar ve yetersiz güvenlik tedbirleri yüzünden birçok çalışan yaralanmakta, hatta hayatını kaybetmektedir. Hedefimiz yapılan bu eğitimlerle çalışanların tehlikenin farkına varmasını sağlamak ve kazaları asgariye indirip, daha güvenli ve huzurlu bir çalışma ortamı sağlamaktır” diye belirtti