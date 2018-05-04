Önce CONIFA, sonra KTFF açıkladı

Bağımsız Futbol Federasyonları Konfederasyonu (CONIFA) tarafından bu yıl 31 Mayıs – 10 Haziran tarihleri arasında Londra’da düzenlenecek olan CONIFA Dünya Kupası 2018 organizasyonuna sayılı günler kala KKTC A Milli Takımı’nın kadrosunu dün Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu’ndan önce CONIFA açıkladı. Akşam saatlerinde ise KTFF resmi internet sitesinde kadroyu açıkladı. CONIFA, KKTC A Milli Takımı’nın 30 kişilik aday kadrosunu açıkladıktan sonra KTFF resmi sitesinde 23 kişilik as kadro ve 7 kişilik yedek kadro açıklandı.

7 isim yedek kadroda

CONIFA tarafından açıklanan kadroda 30 kişi yer alırken, KTFF yaptığı açıklamada Salih Say, Ercan Samancıoğlu, Hüseyin Sadıklar, Kasım Tağman, İbrahim Çıdamlı, Ahmet Coşkun ve Aydın Aygın’ı yedek kadro olarak duyurdu. Mehmet Avcı’nın takım menajeri, Mustafa Borataş’ın Teknik Direktör, Hüseyin Mertol’un kaleci antrenörü, Hüseyin Aşkın Kınacı’nın yardımcı teknik direktör, Celal Avşar’ın malzemeci, Nevzad Denerel’in doktor, Ahmet Dümenci’nin masör ve İlker Yatar’ın fizyoterapist olarak yer aldığı kadro şu şekilde:

23 kişilik kadro

Hasan Piro (Merit A. Yeşilova), Ozan Mercan (Doğan TB), Erdoğan Nay (Baf ÜY), Serhan Önet (GAÜ Çetinkaya), Salih Güvensoy (Yenicami), Çağrı Kıral (Lefke), Aykut Esmeraslan (Lefke), Adil Uçar (Mağusa TG), Ahmet Sönmez (Doğan TB), Arif Uysal (Mağusa TG), Fırat Ersalan (Cihangir), Halil Turan (Mağusa TG), Kenan Oshan (Doğan TB), Mehmet Altın (Yenicami), Mehmet Erol (Binatlı), Mehmet Kaygısız (K.Kaymaklı), Tansel Ekingen (Yenicami), Uğur Gök (K.Kaymaklı), Ünal Kaya (Yenicami), Yasin Kurt (Mağusa TG), Nacati Gench (London Yeniboğaziçi), Billy Osman Mehmet (Merit A. Yeşilova), Ahmet Sivri (Galatasaray)

Yedek kadro

Salih Say (Cihangir), Ercan Samancıoğlu (Yenicami), Hüseyin Sadıklar (K.Kaymaklı), Kasım Tağman (Lefke), İbrahim Çıdamlı (GAÜ Çetinkaya), Ahmet Coşkun (Doğan TB), Aydın Aygın (Doğan TB)