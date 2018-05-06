Önce Cihangir, sonra Gençlik Gücü: 3-3

STAT: Atatürk Stadı

HAKEMLER: Hakan Muhtaroğlu, Olgun Canik, Ahmet Özkurtuluş

G. GÜCÜ: Seyit Geçici, Ahmet Can Tokmak, Ali Akbulut, Hakan Karacaoğlu, Yusuf Palaz, Ndue Mujeci, Hüseyin Taşçı(Dk.53 Agit),Sezgin Dağ(Dk.46 Burak Ateş) Debola, Derviş Özeralp, Özcan Saygı(Dk.76 Orhan)

CİHANGİR: Tuğcan Akulu, Erol Aksunlar, Nurettin Gecekuşu, Salih Say, Musa Şanlıer, Çağlar Toklu, Burak Emir, Seyhan Keskinel(Dk.70 Ergün), Fırat Ersalan, Doğan Işıker(Dk.46 Quincy Osei), Chinonso Offor(Dk.60 Hüseyin Karavezirler)

GOLLER: Dk.63 Agit, Dk.68 Ali Akbulut, Dk.83 Debola(G.Gücü), Dk.2 ve Dk.19 Offor, Dk.45 Musa Şanlıer (Cihangir)

K-Pet Süper Lig’de normal sezonun kapanış haftasında Gençlik Gücü konuk ettiği Cihangir ile 3-3 berabere kaldı. Karşılaşmanın ilk devresini 2’nci ve 19’uncu dakikada Offor, 45’inci dakikada da Musa Şanlıer’in golleri ile 3-0 önde kapattı. İkinci devrede Gençlik Gücü 63’üncü dakikada Agit, 68’inci dakikada Ali Akbulut ve 83’üncü dakikada Debola’nın attığı beraberliği yakaladı. Gençlik Gücü normal sezonu 34 puanda, Cihangir’de 43 puanda tamamladı. Daha önceden Play out oynayacağı belli olan Gençlik Gücü, Play out maçlarına 3’üncü sırada ve 17 puanla başlayacak.

Fotoğraf: Hüseyin ÖZBARIŞCI