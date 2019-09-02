"Önce Brexit'i engelleyeceğiz, ardından genel seçime gideceğiz"

İngiltere'de ana muhalefetteki İşçi Partisi'nin lideri Jeremy Corbyn, bu hafta Parlamento'nun açılmasıyla birlikte ülkenin AB'den anlaşmasız bir şekilde ayrılmasının önüne geçmek için yapacaklarının yol haritasını açıkladı.

Corbyn, önce AB'den anlaşmasız ayrılığı engelleyecek bir yasa çıkaracaklarını, ardından da genel seçim yapılması gerektiğini söyledi.

Jeremy Corbyn, İşçi Partisi'nin bu yasayı çıkarmak için diğer partilerle görüşmelerine devam ettiğini ve hükümeti güvensizlik oyuyla düşürmenin de masada olduğunu aktardı.

İşçi Partisi lideri, genel seçimden sonra AB'den ayrılık konusunda bir referandum çağrısı yapacaklarını ve referandumda halka iki seçenek sunulması gerektiğini söyledi: AB'de kalmak veya Parlamento'nun onaylayacağı bir ayrılık türü.

Corbyn Parlamento'ya sunacakları taslağın detaylarının 28 saat içinde belli olacağını açıkladı.

Yarın tatilden dönecek milletvekilleri yaklaşık bir hafta çalıştıktan sonra Parlamento beş haftalığına askıya alınacak. Brexit tarihi olarak belirlenen 31 Ekim'e kadar iki aylık sürenin beş haftasında Parlamento'nun kapalı olması, önlerinde kısa bir süre bulunması nedeniyle AB'den anlaşmasız ayrılığa karşı çıkanların stratejilerinin önemini artırıyor.

"Trump işi Brexit"

Corbyn bugünkü konuşmasında İngiltere'nin AB'den anlaşmasız bir şekilde ayrılmasının "Trump işi bir Brexit" olacağını, İngiltere'nin serbest ticaret anlaşması imzalamak için ABD'nin eline bakacağını söyledi.

Gıda endüstrisinin anlaşmasız Brexit durumunda ülkede gıda kıtlığı yaşanacağı uyarısına karşın Başbakan Boris Johnson'ın aksi yöndeki açıklamalarını hatırlatan Corbyn, "Bu konuda kime güveniyorsunuz? Gıda endüstrisine mi yoksa bu sektörde hiç çalışmamış Johnson'a mı?" diye sordu.

Corbyn Brexit referandumunda AB'den ayrılık yönünde oy veren kişilerin de Brexit'in anlaşmasız bir şekilde gerçekleşmesinden korktuğunu söyledi ve ekledi:

"Kimse işlerini kaybetmek için veya ABD'nin işine yarayacak türden bir anlaşma için oy vermedi."

Jeremy Corbyn, yasa tekliflerinin Parlamento'dan geçmemesi veya yasa çıkmadan Başbakan Johnson'ın erken seçim çağrısı yapması durumunda ne yapacakları konusunda bir açıklama yapmadı.

Başbakanlık kaynakları, anlaşmasız Brexit'in engellenmesinin önüne geçmek isteyen Johnson'ın bu nedenle bir erken seçim planlayabileceğini söylüyordu. Fakat bu seçimin gerçekleşmesi için Parlamento'da çoğunluk gerekiyor ve The Guardian gazetesine göre İşçi Partisi buna karşı çıkarak Johnson'ın istediği bir türden erken seçimin önüne geçebilir.

Sky News Politika Editör Yardımcısı Sam Coates, Corbyn'in konuşmasının ardından hükümet kaynaklarından aldığı bilgiye göre bu akşam kabine toplantısı yapılacağını yazdı.

Guardian'a konuşan bir başbakanlık kaynağı ise Parlamento'da bu hafta anlaşmasız Brexit'in engellenmesi yönünde düzenlenecek oylamaya bir güven oylaması olarak baktıklarını söyledi.