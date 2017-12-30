Önce Baf, sonra Boğaziçi: 2-2
Süper Lig’de ilk yarının son haftasında Y.Boğaziçi ile Baf Ülkü Yurdu berabere kaldı
K-Pet Süper Lig’in 15’inci mücadelesinde Yeni Boğaziçi ile Baf Ülkü Yurdu, Mağusa Dr. Fazıl Küçük Stadı’nda karşı karşıya geldi. İlk yarısı 2-0 konuk ekip Baf Ülkü Yurdu lehine tamamlanan karşılaşmanın ikinci yarısında Yeni Boğaziçi bulduğu gollerle maçın 2-2 tamamlanmasını sağladı. Y.Boğaziçi’nin golleri Ahmet Yalçın ve Haşim Girgin’den gelirken, Baf Ülkü Yurdu’nun sayılarını Azat Tip kaydetti. Bu sonuçla Yeni Boğaziçi ilk yarıyı 15 puanda, Baf Ülkü Yurdu 20 puanda tamamladı.
STAT: Dr. Fazıl Küçük Stadı
HAKEMLER: Mehmet Malek, Ferhat Tuna, Halil E. Canaloğlu
Y.BOĞAZİÇİ
Ersoy Saydağ
Ramadan Ağdaç
İsmail Tırlık
Keita Ousmane
Nodar Mammadov
(Dk.73 Kemal)
Ahmet Yalçın
Zübeyir Elmazoğlu
Mehmet Çağakan
(Dk.69.M. İnanç)
Talat Nurtunç
Haşim Girgin
(Dk.84 Hakan)
Burçin Kerimoğulları
TD: Eralp Şerifoğlu
BAF ÜY
Erdoğan Nay
Mustafa Tekpınar
Arif Öztürk
(Dk.68 Berk)
Joseph Obidiaso
Felix Obada
Lawal Murtadah
Ahmet Hatay
(Dk.89 Hüseyin)
Fikri Arslan
Azat Tip
İltaç Keçeli
(Dk.68.Hasan)
Hüseyin Hürben
TD: Kemal Yürekli
GOLLER: Dk.48 Ahmet Yalçın, Dk.59 Haşim Girgin (Y.Boğaziçi) - Dk.19 ve 32 Azat Tip (Baf ÜY)