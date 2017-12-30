Önce Baf, sonra Boğaziçi: 2-2

K-Pet Süper Lig’in 15’inci mücadelesinde Yeni Boğaziçi ile Baf Ülkü Yurdu, Mağusa Dr. Fazıl Küçük Stadı’nda karşı karşıya geldi. İlk yarısı 2-0 konuk ekip Baf Ülkü Yurdu lehine tamamlanan karşılaşmanın ikinci yarısında Yeni Boğaziçi bulduğu gollerle maçın 2-2 tamamlanmasını sağladı. Y.Boğaziçi’nin golleri Ahmet Yalçın ve Haşim Girgin’den gelirken, Baf Ülkü Yurdu’nun sayılarını Azat Tip kaydetti. Bu sonuçla Yeni Boğaziçi ilk yarıyı 15 puanda, Baf Ülkü Yurdu 20 puanda tamamladı.

STAT: Dr. Fazıl Küçük Stadı

HAKEMLER: Mehmet Malek, Ferhat Tuna, Halil E. Canaloğlu

Y.BOĞAZİÇİ

Ersoy Saydağ

Ramadan Ağdaç

İsmail Tırlık

Keita Ousmane

Nodar Mammadov

(Dk.73 Kemal)

Ahmet Yalçın

Zübeyir Elmazoğlu

Mehmet Çağakan

(Dk.69.M. İnanç)

Talat Nurtunç

Haşim Girgin

(Dk.84 Hakan)

Burçin Kerimoğulları

TD: Eralp Şerifoğlu

BAF ÜY

Erdoğan Nay

Mustafa Tekpınar

Arif Öztürk

(Dk.68 Berk)

Joseph Obidiaso

Felix Obada

Lawal Murtadah

Ahmet Hatay

(Dk.89 Hüseyin)

Fikri Arslan

Azat Tip

İltaç Keçeli

(Dk.68.Hasan)

Hüseyin Hürben

TD: Kemal Yürekli

GOLLER: Dk.48 Ahmet Yalçın, Dk.59 Haşim Girgin (Y.Boğaziçi) - Dk.19 ve 32 Azat Tip (Baf ÜY)