Ön rapor Başbakanlık’a ulaştı

'Özel İzin Özel Uçuş Skandalı' ile ilgili polis soruşturmasının ön raporunun Başbakanlık’a ulaştığı bilgisi verildi. Başbakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Başsavcılık tarafından yapılan soruşturma için daha detaylı rapor bekleniyor.

Açıklama şu şekilde; Bir süredir kamuoyunda “Özel jet “ olayı adıyla anılan konuya ilişkin Başbakan Ersin Tatar tarafından Polis Genel Müdürlüğünden talep edilmiş olan soruşturmanın ön raporu Başbakanlığa ulaşmıştır.

Ancak konunun soruşturma aşaması için Başsavcılığa sevkini yapmak üzere Polis Genel Müdürlüğünce hazırlanacak detaylı rapor beklenmektedir. Ardından varsa suçun tespitinin yapılabilmesi için Başsavcılık nezdinde de gerekli incelemelerin yapılması sağlanacaktır.

Başbakanlık konunun takipçisi olacak ve çalışmaların tamamlanmasının ardından kamuoyunu bilgilendirmek üzere gerekli açıklama yapılacaktır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.