Omorfo Khora’da çocuk kitapları bölümü açılıyor

Omorfo Khora’nın çocuk kitapları bölümü “kardeşlik” temasıyla açılıyor. Küçük yaşta okuma alışkanlığı kazandırmak ve çocukların kendilerini rahat hissedecekleri bir ortamda kitaplarla iç içe olmaları amacıyla düzenlenen çocuk kitapları bölümü, 23 Aralık’ta gerçekleşecek mini bir açılışla miniklerle buluşuyor.

Yazar Suzan Polat ile masal ve drama atölyesi

Khora Yayınları’ndan çıkan “Ormanın Kardeşliği” kitabının tanıtımı ile imza etkinliğinin yapılacağı ve drama atölyesinin de gerçekleştirileceği açılış etkinliğine, kitabın yazarı ve tiyatro sanatçısı Suzan Polat katılacak. 23 Aralık Cumartesi günü, Omorfo Khora’da saat 14.30’da başlayacak olan etkinliğe tüm çocuklar ve aileleri davetlidir.

“Ormanın Kardeşliği” çocukları çağırıyor

“Orman Kardeşliği” Khora Yayınları'nın 55, çocuk dizisinin 3. kitabı olarak Suzan Polat'ın kaleminden, Sheniz Ercüment'in illüstrasyonları ile "Kendi ormanında kaybolmuş tüm çocuklara" itafen çıktı.



Bütün canlıların barış ve mutluluk içinde yaşadığı bir ormanda yer alan tavşan vadisinde yaşayan şaşkın tavşan Lori'nin maceralarını konu alan 12 sayfalık kitapta, birlikte üretmenin, yeni dostlar edinmenin ve doğa sevgisinin hikayesi anlatılıyor.

Yazar ve tiyatro sanatçısı Suzan Polat, çocuklarla kitap üzerine söyleşecek ve ardından drama ve masal atölyesi ile kitaplarla buluşan çocukların hayal güçlerini harekete geçiren etkinlikler yapılacak.



