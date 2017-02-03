Omorfo, Angastina ve St. Hilarion’da “kayıplar”dan geride kalanlar bulunmaya devam ediyor…

KAZILARDA SON DURUM… KAZILARDA SON DURUM…

Kayıplar Komitesi’nin adamızın iki tarafında iki toplumlu ekipler halinde yürütmekte olduğu kazılar, aşırı soğuklara rağmen devam ediyor.

Bizler sobaların, klimaların önünde ısınamazken, kazı ekiplerindeki arkeologlarımız, şirocularımız ve diğer çalışanlar çetin hava koşullarında, açık arazilerde dondurucu soğukta çalışmalarını sürdürüyor.

Kayıplar Komitesi Kıbrıslıtürk Üye Ofisi’nden aldığımız bilgiye göre Omorfo’da bir kilisenin mezarlığında yürütülmekte olan kazılarda, 27 şahıstan geride kalanlara ulaşıldı. Bunlardan kaç tanesinin “kayıp” şahıslara ait olduğu, ancak laboratuar analizlerinde belli olacak.

Angastina’da (Aslanköy) daha önce üç “kayıp” şahıstan pek az kalıntı bulunan arazide de yeniden başlatılan kazıda ufak kemik parçalarının bulunmaya devam ettiği öğrenildi.

St. Hilarion’da çok değerli bir okurumuzun askeri bölgede göstermiş olduğu gamini ve çevresindeki kazıda da bir “kayıp” şahıstan geride kalanlara ulaşılmaya devam ediliyor.

Kayıplar Komitesi’nin Pendaya’da bir kuyu kazısı, Arçoz’da ve Mağusa’da da birer kazısı devam ediyor.

Kıbrıs’ın güneyinde ise Kutrafa’da ve Vrisulles’te kazılar sürdürülüyor.

Bu çetin hava koşullarında her şeye rağmen görevlerinin başında bulunan tüm kazı ekiplerindeki arkeologlarımız, şirocularımız ve diğer çalışanlara “Çok kolay gelsin” diyoruz.

KAYIP YAKINLARINDAN… KAYIP YAKINLARINDAN…

“Babaannem tam 53 yıldır kareli mavi gömleğiyle uğurladığı kocasının dönmesini bekliyor…”

31 Ocak 1964’te Lefkoşa’dan Lurucina’ya dönerken “kayıp” edilen İsmail İsmail’in torunu Didem Çaylar, sosyal medya paylaşımında, babaannesinin 54 yıldır dedesinden bir haber beklediğini yazdı.

“Kayıp” yakını Didem Çaylar, duygularını şöyle anlattı:

“Hafta sonu bir film izledim, çok ağladım. Film bitti mutfağa geçtim yine ağladım. Annem sordu ne filmiydi izlediğin, niye ağladın bu kadar, “Bosna’da geçiyordu” dedim, yutkundum, devamını getiremedim. “Kime ağlıyorsun” dedi “dedene mi?”

“Yok” dedim babama, babaanneme, halama ve hikayesi yarım kalan herkese ağlıyorum şimdi. İnsan 53 yıl eşine ne olduğunu bilmeden, nerede olduğunu bilmeden yaşayabilir mi? İşte bu yüzden bayram fotoğrafında bile yarım gülümser babaannem! Bugün dedem kaybolalı tam 53 yıl oldu ,babaanem tam 53 yıldır kapının önünde gördüğünüz o sandalyesinde oturmuş kareli mavi gömleğiyle uğurladığı kocasının dönmesini bekliyor! Savaşın olmadığı, babaların kaybolmadığı dünyada büyüsün tüm çocuklar. Ve içimde bir umut var babaanne, dedemi bu yıl bulacaklar!”

Avrupa Parlamentosu’ndan “kayıplar” konusunda özel raportör…

Avrupa Parlamentosu, Kıbrıs’ta “kayıplar” konusunu talep edecek olan özel bir raportörün atanmasını kararlaştırdı. Kıbrıs Cumhuriyeti Meclisi’nde Göçmenler, Enklavda yaşayanlar ve Kayıplar Komitesi Başkanı Skevi Kukuma’nın girişimleri ve Avrupa Parlamentosu’ndaki sol grup GUE/NGL’nin yardımları sonucu böylesi bir karar alındı.

Avrupa Parlamentosu’nun “kayıplar” konusunda atadığı raportör, Kıbrıs’ta “kayıplar” konusunu izleyecek…

Dün Brüksel’de Kıbrıs’taki “kayıplar”ı izlemek üzere raportörlüğe atanan İspanyol Milletvekili Juan Fernando Lopez Aguilar’la bir araya gelen AKEL Milletvekili Skevi Kukuma, sosyal medya paylaşımında “Her Kıbrıslırum ve her Kıbrıslıtürk kaybın akibetinin belirlenmesinin ne kadar acil olduğunu ona anlattım” diye yazdı. Kukuma, Avrupa Parlamentosu Kayıplar Özel Koordinatörü’nü gerek Kayıplar Komitesi, gerekse “kayıp” yakınlarıyla görüşmek üzere Kıbrıs’a da davet etti.