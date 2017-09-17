Omonia’ya çirkin saldırı

Kıbrıs’ın güneyinde faaliyet yapan Omonia takımına saldırı yapıldı. Yeşil beyazlı ekibin Eilas Poulos Spor Tesisleri duvarlarına turuncu sprey boyalarla saldırı yapıldı. Omonia’nın logosunun olduğu duvara yazılan yazılarda yeşil beyazlı ekip hakkında kötü sloganlar yazıldı. Omonia, takımı Kıbrıs’ın güneyinde çözüm yanlısı bir takım olarak biliniyor.