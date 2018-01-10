Omonia seriye bağladı

Güney Kıbrıs 1. Ligi’nde 19’uncu hafta karşılaşmaları tamamlanırken liderlik yine el değiştirdi. Haftaya lider giren AEK Larnaka’yı 3-1 mağlup eden Anorthosis ligin ilk basamağına yükseldi. APOEL ise konuk ettiği Alki’yi 4-0 mağlup ederek zirve ile arasındaki puan farkını teke düşürdü. Apollon, Nea Salamina ile golsüz berabere kalarak puan kaybı yaşarken AEL de konuk ettiği Ahna’yı 3-0 ile geçti. Omonia ise deplasmanda Olympiakos’u 3-2 yenerek üst üste üçüncü galibiyetini aldı. Aris’in Doxa’yı tek golle geçtiği haftada Ermis de konuk ettiği Baf’ı 2-0 yenerek haftayı galibiyetle kapadı.

SONUÇLAR

Aris – Doxa: 1 - 0

APOEL – Alki: 4 - 0

Anorthosis - AEK Larnaka: 3 - 1

AEL – Ahna: 3 - 0

Nea Salamina – Apollon: 0 - 0

Ermis – Baf: 2 – 0

Olympiakos – Omonia: 2 - 3