Omonia seriye bağladı
Güney Kıbrıs 1. Ligi’nde 19’uncu hafta karşılaşmaları tamamlanırken liderlik yine el değiştirdi.
Güney Kıbrıs 1. Ligi’nde 19’uncu hafta karşılaşmaları tamamlanırken liderlik yine el değiştirdi. Haftaya lider giren AEK Larnaka’yı 3-1 mağlup eden Anorthosis ligin ilk basamağına yükseldi. APOEL ise konuk ettiği Alki’yi 4-0 mağlup ederek zirve ile arasındaki puan farkını teke düşürdü. Apollon, Nea Salamina ile golsüz berabere kalarak puan kaybı yaşarken AEL de konuk ettiği Ahna’yı 3-0 ile geçti. Omonia ise deplasmanda Olympiakos’u 3-2 yenerek üst üste üçüncü galibiyetini aldı. Aris’in Doxa’yı tek golle geçtiği haftada Ermis de konuk ettiği Baf’ı 2-0 yenerek haftayı galibiyetle kapadı.
SONUÇLAR
Aris – Doxa: 1 - 0
APOEL – Alki: 4 - 0
Anorthosis - AEK Larnaka: 3 - 1
AEL – Ahna: 3 - 0
Nea Salamina – Apollon: 0 - 0
Ermis – Baf: 2 – 0
Olympiakos – Omonia: 2 - 3