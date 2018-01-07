Mağusa Türk Gücü’nün bir süredir denediği Rasheed Omokafe’ye olumlu rapor verdiği öğrenildi. Bir süre önce adaya getirilen ve çalışmalara dahil edilen Nijeryalı oyuncu Omokafe, Gençlik Gücü ile Ortaköy Sahası’nda oynanan hazırlık maçında oldukça iyi bir performans sergiledi. Menajer Cemal Sabancıoğulları aracılığı ile adaya getirilen, santrfor ve kanatlarda görev yapabilen oyuncu için MTG olumlu rapor verirken, sözleşme imzalanmasının kuvvetle muhtemel olduğu ifade edildi.

Bir süre önce Gençler Birliği’nden Yakubu Malik’i kadrosuna katan MTG, ilk yarıda da Samuel Zokou ve Faye ile yabancı kontenjanından yararlanmış, sezon başında takıma dahil edilen Izu Azuka’nın ikinci haftadan sonra ayrılması ile birlikte ilk yarıyı 2 yabancı ile geçirmişti. Mağusa ekibinde hafta başında yolların ayrılmasına karar verilen Faye’nin ardından Omokafe’yi kısa süre içerisinde renklerine bağlaması bekleniyor.