Omokafe resmi imzayı attı

K-Pet Süper Lig ekiplerinden Mağusa Türk Gücü daha önceden denediği ve geçtiğimiz hafta sonunda anlaşma sağladığı yabancı oyuncusu Rasheed Omokafe’ye dün imza attırdı. Federasyon binasında oyuncuya resmi imzayı attıran sarı yeşilli kulüp, böylelikle 3’üncü yabancısını da resmi olarak kadrosuna katmış oldu. Kanat ve forvet mevkilerinde görev yapabilen Omokafe, özellikle Gençlik Gücü ile oynanan hazırlık maçında sergilediği performansla göz doldurmuştu.