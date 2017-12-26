Omokafe MTG için geliyor

K-Pet Süper Lig ekiplerinden Mağusa Türk Gücü, ikinci yarıda takımda forma giyecek olan yabancılarını belirleme adına arayışlarını sürdürüyor. Bu bağlamda Nijeryalı santrfor Rasheed Omokafe denenmek üzere bugün adaya gelecek. Kariyerinde Kamboçya ve Mısır liglerinde çeşitli takımlarda forma giyen 1995 doğumlu futbolcu menajer Cemal Sabancıoğulları aracılığı ile adaya getirilecek. Omokafe ile ilgili son kararı MTG teknik heyeti yapılacak denemelerden sonra karar verecek.