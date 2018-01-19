Ömer’e Ocak kancası

K-Pet Süper Lig ekiplerinden Türk Ocağı’nın, Yenicami’nin genç kanat oyuncularından Ömer Gül’ü istediği öğrenildi. İkinci yarı öncesinde iyi bir kadro oluşturma çabası içerisinde olan Ocak’ın bu yaklaşımına Gül’ün de sıcak baktığı bilgisi edinildi. Gelişmeler çerçevesinde kulüplerin bugünlerde bir araya gelerek transferi sonlandırabileceği ve Ömer’in kiralık olarak takımdan ayrılabileceği edinilen bilgiler arasında.