Ömer Bulduk: Engelsiz bir dünya hayal ediyorum
İçimizdekiler: Ülviye Akın Uysal
(Vakıflar İdaresi / Arşiv Bölümü)
Kendimi Tek Kelime ile Tanımlayacak Olsam: Enerji dolu olmak
Şuan yaptığım İşi Yapmasaydım: Yüksek lisansımı yapardım
Benim Gündemimi En Fazla Meşgul Eden: Tekerlekli Sandalye Basketbolu
Kayıtsız Kalamadığım Şey: Hatırlanmak ve sevildiğini bilmek
En Büyük Pişmanlığım: İnsanlara fazla değer vermek!
En Büyük Sevincim: Bir seneye yakın hastanede yatarak tedavi sürecimin tamamlanması
Hayatımın Dönüm Noktası: Uzun süreli tedavilerden sonra hayata bağlanmam pes etmemem
Beni En Çok Etkileyen Yazar: Nazım Hikmet, Can Yücel, Özdemir Asaf
Başucumdaki Kitap: Şu Hortumlu Dünyada Fil Yalnız Bir Hayvandır / Ahmet Şerif İzgören
En Keyif Aldığım Müzik: Bana enerji veren müzikler
En Son İzlediğim Film: Ayla
Kendim İçin Son Aldığım Şey: Parfüm
Dolabımdaki En Gereksiz Şey: Liseden kalma ders notlarım
Benim İçin Alınabilecek En Güzel Hediye: Hiç beklemediğin anda olan sürprizler
Kendimle İlgili Değiştirmek İstediğim Şey: Çoğu kez olumsuz düşünmek
Kendimde Beğendiğim Özellik: Güler yüzlü olmak / Şakacı olmak
Olmasa da Olur: Koltuk değneğim
Olmazsa Olmaz: Ailem
En İyi Yaptığım Yemek: Yemek yapmayı bilmiyorum L
Hayalimdeki Dünya: Engelsiz bir dünya ve bütün çocukların güldüğü bir dünya
Aşk Benim İçin: Sevmenin ve sevilmenin en büyük kanıtı..
Onunla Tanışmayı Çok İsterdim: M. Kemal Atatürk
Görmek İstediğim Yer: Eskişehir, Kapadokya, Norveç, İsviçre
Mutlaka Yapmak İstediğim: Fenerbahçe maçını canlı izlemek
Son Olarak Söylemek İstediklerim: Farklı olmak için değil, mutlu olmak için yaşa