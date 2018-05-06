Ömer Bulduk: Engelsiz bir dünya hayal ediyorum

(Vakıflar İdaresi / Arşiv Bölümü)

Kendimi Tek Kelime ile Tanımlayacak Olsam: Enerji dolu olmak

Şuan yaptığım İşi Yapmasaydım: Yüksek lisansımı yapardım

Benim Gündemimi En Fazla Meşgul Eden: Tekerlekli Sandalye Basketbolu

Kayıtsız Kalamadığım Şey: Hatırlanmak ve sevildiğini bilmek

En Büyük Pişmanlığım: İnsanlara fazla değer vermek!

En Büyük Sevincim: Bir seneye yakın hastanede yatarak tedavi sürecimin tamamlanması

Hayatımın Dönüm Noktası: Uzun süreli tedavilerden sonra hayata bağlanmam pes etmemem

Beni En Çok Etkileyen Yazar: Nazım Hikmet, Can Yücel, Özdemir Asaf

Başucumdaki Kitap: Şu Hortumlu Dünyada Fil Yalnız Bir Hayvandır / Ahmet Şerif İzgören

En Keyif Aldığım Müzik: Bana enerji veren müzikler

En Son İzlediğim Film: Ayla

Kendim İçin Son Aldığım Şey: Parfüm

Dolabımdaki En Gereksiz Şey: Liseden kalma ders notlarım

Benim İçin Alınabilecek En Güzel Hediye: Hiç beklemediğin anda olan sürprizler

Kendimle İlgili Değiştirmek İstediğim Şey: Çoğu kez olumsuz düşünmek

Kendimde Beğendiğim Özellik: Güler yüzlü olmak / Şakacı olmak

Olmasa da Olur: Koltuk değneğim

Olmazsa Olmaz: Ailem

En İyi Yaptığım Yemek: Yemek yapmayı bilmiyorum L

Hayalimdeki Dünya: Engelsiz bir dünya ve bütün çocukların güldüğü bir dünya

Aşk Benim İçin: Sevmenin ve sevilmenin en büyük kanıtı..

Onunla Tanışmayı Çok İsterdim: M. Kemal Atatürk

Görmek İstediğim Yer: Eskişehir, Kapadokya, Norveç, İsviçre

Mutlaka Yapmak İstediğim: Fenerbahçe maçını canlı izlemek

Son Olarak Söylemek İstediklerim: Farklı olmak için değil, mutlu olmak için yaşa