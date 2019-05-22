Ombudsman’dan hatalı su kuyusu kararı

Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) Emine Dizdarlı, Doğancı Muhtarlığı tarafından kazdırılan içme suyu kuyusunun ruhsatı veya temizleme izninin dönemin Lefke Kaymakamı tarafından bir şahsa verilmesini hatalı buldu.

Ombudsman Emine Dizdarlı, olayın geçtiği dönemde Doğancı Muhtarı olan Ali Çölaşan'ın başvurusu üzerine yayınladığı raporda, Zeki Karahanoğlu’na verilen iznin iptal edilmesi ve kuyunun Doğancı Muhtarlığına iade edilmesi gerektiğini kaydetti.

Doğancı Muhtarı Ali Çölaşan, 25 Kasım1998 tarihinde Doğancı, Güzelyurt’ta kâin Pafta/Harita XXVIII/5, Parsel 323 içerisine Lefkoşa Kaymakamlığı’ndan alınan izin doğrultusunda kuyunun masraflarını karşılayarak içme suyu kuyusu kazıldığını, kuyudan çıkan suyun azalması neticesinde kuyunun gayrı faal duruma geldiğini, Muhtarlığa ait su kuyusuna Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu tarafından elektrik bağlandığını, mezkûr kuyunun yanında Muhtarlığa ait bir bina bulunduğunu, Muhtarlık mezkûr binayı araç gereçleri koymak için depo olarak kullandığını, Muhtarlığın bilgisi dışında Lefke Kaymakamlığının Zeki Karahanoğlu’na kuyu temizleme izni verdiğini, bunun üzerine söz konusu kişinin depodaki kilidi değiştirip mezkûr yeri tasarrufuna aldığını iddia ederek, konunun Daire tarafından soruşturulmasını talep etmişti.

Raporda, kamu görevlilerinin görevlerini ifa ederken görevlerini dikkat ve özenle yerine getirmekle ve hukuka uygun davranmakla yükümlü olduğu vurgulanarak, hiçbir kamu görevlisinin gerekli yasal belgeler olmadan veya yasada öngörülen koşullar yerine getirilmeden sözlü beyana dayalı işlem yapamayacağı veya yapmaması gerektiği kaydedildi.

Raporda, dönemin Lefke Kaymakamının Karahanoğlu’nun yapmış olduğu sözlü beyan üzerine hiçbir teyit edici belge almadan ve Fasıl 351 Kuyular Yasasında öngörülen koşullara uymadan söz konusu kuyunun bulunduğu taşınmaz malın Karahanoğlu’nun olduğunu varsayarak işlem yaptığına dikkat çekilerek, “Sayın Kaymakam hatalı işlem sonucu kuyu ruhsatı veya kuyu ıslah etme izni vermiştir. Sayın Kaymakam söz konusu taşınmaz malın Sayın Karahanoğlu’na ait olduğunu gösteren bir belge veya Taşınmaz Mal Koçanı veya kuyu ruhsatı talep etmeden söz konusu kuyu için temizleme veya ıslah etme izni vermiştir” denildi.

Raporda, dönemin Lefke Kaymakamının 27/2013 sayılı İyi İdare Yasasının 5’inci maddesine ve Kuyular Yasasına aykırı davranarak gereken dikkat ve ihtimamı göstermediği vurgulanarak, Karahanoğlu’na verilen iznin iptal edilmesi ve söz konusu kuyunun kullanımının Muhtarlığa verilmesi gerektiği belirtildi.