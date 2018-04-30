Ombudsman: "İşçi ve işverenin tercih haklarını ortadan kaldırmak doğru değil"

Dizdarlı, İş yasasına göre işverenlerin Resmi Tatil günlerinde işyerlerini kapatma zorunlulukları bulunmadığını da vurguladı.

Ombudsman Emine Dizdarlı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın Resmi Tatil günlerinde denetleme yapması halinde, işyerlerinin açık olup olmadığı hususu değil, resmi tatil günlerinde tercih haklarını kullanarak çalışmayı seçen işçilerin ve / veya işçilerini çalıştırmak isteyen işverenlerin çalıştıkları gün için yasanın ön gördüğü ve işverenler tarafından ödenmesi gereken ücretin ödenip ödenmediğinin denetlenmesi gerektiğini söyledi.

22/1992 Sayılı iş yasasının amacının, çalışma ve iş hayatını, ve işçi ve işveren ilişkilerini düzenlediğine işaret eden Dizdarlı, bütün işçiler, işverenler kendi adına ve hesabına bağımsız çalışanlarla , bunların iş yerleri ve fabrikaların bu Yasa kapsamında olduğunu hatırlattı.

Resmi Tatil günlerinin söz konusu Yasanın 40’ncı maddesi tahtında düzenlendiğine işaret eden Dizdarlı, bu yasa kapsamına giren iş yerlerinde çalışan işçilerin, Resmi Tatil ve Anma Günleri Yasasında resmi tatil günü olarak kabul edilen günlerde çalışmayıp, tatil yaptıklarını ve bir iş karşılığı olmaksızın o günün ücretlerini tam olarak ödendiklerini söyledi.

Resmi Tatil olarak öngörülen günlerde çalışılması halinde ise, bu günler için işçilerin ücretlerinin bir kat fazlasıyla ödendiğinin altını çizen Dizdarlı bu durumda İş yasasına göre işverenlerin Resmi Tatil günlerinde işyerlerini kapatma zorunlulukları bulunmadığını vurguladı.

Dizdarlı, ancak İşverenlerin, söz konusu işçilere mezkür Yasa’nın 40’ncı maddesinin 2’nci fıkrasında belirtilen ücreti ödemek zorunda olduğunun altını çizdi.

Dizdarlı “Bu bağlamda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Resmi Tatil günlerinde denetleme yapması halinde işyerlerinin açık olup olmadığı hususu değil, resmi tatil günlerinde tercih haklarını kullanarak çalışmayı seçen işçilerin ve / veya işçilerini çalıştırmak isteyen işverenlerin çalıştıkları gün için yasanın ön gördüğü ve işverenler tarafından ödenmesi gereken ücretin ödenip ödenmediğinin denetlenmesi gerekmektedir.”ifadelerini kullandı.