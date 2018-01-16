“Oluşan hükümet senaryosu yok”

Erken seçimin ardından yeni vekiller dün mazbatalarını aldı, gözler hükümet sürecine çevrilirken, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın hükümeti kurma görevini hangi vekile vereceğine ilişkin çeşitli senaryolar konuşulmaya başlandı…

“PEŞİN HÜKÜMLÜ OLMAK DOĞRU DEĞİL”…Cumhurbaşkanlığı’ndan ilk resmi açıklama YENİDÜZEN’e yapıldı. Cumhurbaşkanlığı Müsteşarı Gürdal Hüdaoğlu, şu ana kadar oluşmuş hükümet senaryosu olmadığını söyledi, “Şimdiden, peşin hükümlü olarak ‘Onu yapacak, bunu yapacak’ demek doğru olmaz. Siyasi partilerle yapacağı görüşmeler sonrasında Cumhurbaşkanı Akıncı, kimin ne yapacağını anlayabilir” dedi.

Erken seçimin ardından yeni vekiller dün mazbatalarını aldı, gözler hükümet sürecine çevrildi.

Olası koalisyon modelleri ile ilgili belirsizlik sürerken, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın hükümeti kurma görevini hangi vekile vereceğine ilişkin çeşitli senaryolar konuşulmaya başlandı…

Cumhurbaşkanlığı Müsteşarı Gürdal Hüdaoğlu, şu ana kadar oluşmuş hükümet senaryosu olmadığını söyleyerek, “Şimdiden, peşin hükümlü olarak ‘Onu yapacak, bunu yapacak’ demek doğru olmaz” şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın hiçbir parti lideri ile görüşmediğini dile getiren Hüdaoğlu, “Siyasi partilerle yapacağı görüşmeler sonrasında Cumhurbaşkanı Akıncı, kimin ne yapacağını anlayabilir” dedi.

YENİDÜZEN’e konuşan Hüdaoğlu, Anayasa’ya göre Cumhurbaşkanı Akıncı’nın hükümeti kuracağına inandığı milletvekiline bu görevi vermesi gerektiğine işaret ederek, bu sınırlar içerisinde olabilecek her türlü şeyin değerlendirileceğini açıkladı.

“Anayasal süreç ne ise o şekilde ilerler. Şu an için alınmış bir kararı var demek doğru değil” diyen Hüdaoğlu, bu hafta içerisinde birçok şey netleşeceğini kaydetti.

Hüdaoğlu, Cumhurbaşkanı Akıncı’nın Anayasal yetkilerini kullanacağını, şu ana kadar hukuk içinde yerine getirdiği hareket tarzını bu noktada da yapacağını yineledi.