Lefkoşa14 °C

  1. HABERLER

  2. HABERLER

  3. OLUMSUZ HAVA ETKİLİ OLUYOR
OLUMSUZ HAVA ETKİLİ OLUYOR

OLUMSUZ HAVA ETKİLİ OLUYOR

 Kaplıca-Kantara ana yolunda sis yüzünden görüş mesafesinin 5 metrenin altına düştüğünü bildiren Polis, sürücüler dikkatli ve yavaş seyretmeleri uyarısında bulundu.

A+A-

 

 Kaplıca-Kantara ana yolunda sis yüzünden görüş mesafesinin 5 metrenin altına düştüğünü bildiren Polis, sürücüler dikkatli ve yavaş seyretmeleri uyarısında bulundu.

Polis Basın Subaylığı, saat 16.00 sıralarında yaptığı açıklamayla, Kaplıca-Kantara yolunda görüş mesafesinin sis nedeniyle 5 metrenin altına düştüğünü belirterek bu güzergahı kullanacak sürücülerin dikkatli ve yavaş araç kullanmalarını istedi.

 

Bu haber toplam 490 defa okunmuştur
Etiketler : , ,
Önceki ve Sonraki Haberler