OLUMSUZ HAVA ETKİLİ OLUYOR

Kaplıca-Kantara ana yolunda sis yüzünden görüş mesafesinin 5 metrenin altına düştüğünü bildiren Polis, sürücüler dikkatli ve yavaş seyretmeleri uyarısında bulundu.

Polis Basın Subaylığı, saat 16.00 sıralarında yaptığı açıklamayla, Kaplıca-Kantara yolunda görüş mesafesinin sis nedeniyle 5 metrenin altına düştüğünü belirterek bu güzergahı kullanacak sürücülerin dikkatli ve yavaş araç kullanmalarını istedi.