“Olumsuz görüşe rağmen onay verildi”

Elektrik Mühendisleri Odası eski Başkanı Osman Eminel, Ekonomi ve Enerji Bakanlığı’na bağlı Yenilenebilir Enerji Kurulu (YEK)’in ‘olumsuz kararına’ rağmen, bakanlık tarafından Ercan Havaalanı işletmecisi T&T Şirketi’nin havaalanına 18.5 megavatlık yenilebilir enerji kaynağı santrali kurulması için ‘ön izin’ verildiğini öne sürdü… YENİDÜZEN’e konuşan Ekonomi ve Enerji Bakanlığı Müsteşarı Emin Bilgen ise bakanlık tarafından iki otele ve T&T şirketine “izin” verildiğini doğrulayarak, “YEK üyelerinin hepsi oy birliği yapmamış olabilir ama kurulun onayı vardı. T&T şirketine 1.5 megavat, Bafra’daki otele de 2 megavat verildi. Daha önce verilen izinlerin uzatılması yapıldı” dedi YEK kurulundan bir üye YENİDÜZEN’e bilgi vererek, bu şirketlere verilen megavat miktarlarının teknik olarak doğru olmadığını söyledi, “YEK sadece danışma kuruludur. Teknik olarak kararımızın olumsuz olduğunu belirttik ancak izinler verildi” dedi

Didem MENTEŞ

Kıbrıs Türk Elektrik Mühendisleri Odası eski Başkanı Osman Eminel, Ekonomi ve Enerji Bakanlığı’na bağlı Yenilenebilir Enerji Kurulu (YEK)’in ‘olumsuz kararına’ rağmen, bakanlık tarafından Ercan Havaalanı işletmecisi T&T Şirketi’nin havaalanına 18.5 megavatlık yenilebilir enerji kaynağı santrali kurulması için ‘ön izin’ verildiğini öne sürdü.

Yenilenebilir Enerji Tüzüğü’nde madde değişikliği yapılarak YEK’in “izin yetkisinin elinden alındığını” savunan Eminel, teknik olarak olumsuz karar verilmesine rağmen bakanlığın 18.5 megavatlık kaynak için şirkete yazı verdiğini iddia etti.

Bafra ve Girne’de bulunan 5 yıldızlı iki otelin de megavat miktarının YEK’in “ret” kararına rağmen bakanlık tarafından artırıldığını savunan Eminel, “bunlar yasal olabilir ama etik değil” dedi.

Eminel, şuana kadar verilen yenilebilir enerji kaynağı toplamının 76.830 megavat olup, kapasitenin dolduğunu da öne sürdü.

Müsteşar Bilgen: “Kurul’un onayı vardı, izin verdik”

YENİDÜZEN’e konuşan Ekonomi ve Enerji Bakanlığı Müsteşarı Emin Bilgen, bakanlık tarafından iki otele ve T&T şirketine “izin” verildiğini doğruladı.

“YEK üyelerinin hepsi oy birliği yapmamış olabilir ama kurulun onayı vardı” diyen Emin Bilgen, T&T şirketine 1.5 megavat, Bafra’daki otele de 2 megavat verildiğini belirterek, daha önce verilen izinlerin uzatılmasının yapıldığını söyledi.

Yenilebilir enerji kaynağı kapasitesinin henüz dolmadığını vurgulayan Bilgen, “dolanların toplamı 15- 16 megavat olarak hesapladık. Fiber kapasitesi olan işyerlerine verilebiliyor” dedi.

YEK üyesi: “Teknik açıdan kararımız olumsuzdu”

Bu arada YEK kurulundan bir üye YENİDÜZEN’e bilgi vererek, bu şirketlere verilen megavat miktarlarının teknik olarak doğru olmadığını söyleyerek, “YEK sadece danışma kuruludur. Teknik olarak kararımızın olumsuz olduğunu belirttik ancak izinler verildi” şeklinde konuştu.

Eminel: “YEK onayı olmadan izin verilmesi etik değil”

Kıbrıs Türk Elektrik Mühendisleri Odası eski Başkanı Osman Eminel, Ekonomi ve Enerji Bakanlığı’na bağlı Yenilenebilir Enerji Kurulu (YEK)’in ‘olumsuz kararına’ rağmen, bakanlık tarafından Ercan Havaalanı işletmecisi T&T Şirketi’nin havaalanına 18.5 megavatlık yenilebilir enerji kaynağı santrali kuruması için ‘ön izin’ verildiğini öne sürdü.

Eminel, “daha önce YEK onayı olmadan hiçbir kurulum izni verilemezdi. Ancak Bakanlık Yenilenebilir Enerji Tüzüğü’ndeki bu yöndeki maddeyi 6-7 ay önce kaldırdı. YEK’i bakanlığa danışmanlık yapan kurul haline getirdi” diyerek, bakanın tek başına yetki verebildiği bir noktaya gelindiğini savundu.

Buna bağlı olarak Enerji Bakanlığı yetkililerinin T&T Şirketi’ne 18.5 megavatlık yenilebilir enerji kaynağı santrali kurulması için yazı verdiğini ileri süren Eminel, bu yazıya binaen YEK kurulunun 18.5 megavat için “ret” oyu verdiğini iddia etti. Kurulun kararına rağmen şirkete “ön izin” verildiğini aktaran Eminel, “ gayri yasal bir durum yok ama etik değil” dedi.

Yenilenebilir Enerji Tüzüğü’nde yapılan revizyonda bazı maddelerin kaldırılmasıyla birlikte, santral verilmesiyle ilgili pozitif şeylerde verildiğini aktaran Eminel, “Bence o pozitif şeyler birçok Anayasa’nın eşitlik ilkesini ortadan kaldıracak şeylerdir ki o noktaya gelindi” dedi.

“2 otelin kapasitesi artırıldı”

Şuana kadar verilen yenilebilir enerji kaynağı santrali toplamının 76 bin megavatı aştığını ileri süren Eminel, “artık doldu. Bundan sonra başka bir otel sahibi bende kurmak istiyorum derse, ‘yer yoktur’ durumuna gelinecek. 20 tane 5 yıldızlı otelin 3 tanesi yetişip olduktan sonra gerisi alamayacak. Haksız rekabet buradan gelecek” dedi.

Bafra’da bir otelin yenilebilir enerji kaynağı için 4 yıl önce izin almasına rağmen henüz santrali kurmadığını savunan Eminel, “Bakanlık, otel santrali kurmamasına rağmen megavat miktarını yine YEK’in onayı olmadan bir artırdı” iddiasında bulundu. Girne’deki bir otele de megavat artırımı yapıldığını öne süren Osman Eminel, “YEK ret oyu vermesine rağmen bakan yetki kullanarak, bu izinleri verdi” iddiasını yaptı.

“Kapasite 76.830 megavata ulaştı”

İki hafta önce genel toplamda yenilebilir enerji kaynağının 76. 830 megavata ulaştığı yönünde bilgi aldığını aktaran Osman Eminel, “Bana göre ada genelinde başka birine kaynak verilmez. Kıb-Tek bunu bütün adaya vermek zorundadır. 76 bin 830 megavatı Mesarya’ya kurun bunun hepsini adaya dağıtamazsınız” yorumunda bulundu.

Eminel, şu iddialarda bulundu: “76. 830 megavatın içinde 20 megavat Kıb-Tek’in çıkacağı ihale vardı. Enerji Bakanı, Kıb-Tek için ihaleye çıkacaktı. Öğrendiğime göre Kıb-Tek 20 megavatını YEK’e geri devretti. Aceleyle ihaleye çıkmaya çalışırlardı. Seçime kadar çıkmayacaklarını anlayınca 20 megavatı devrettiler. Tahminime göre seçime kadar yeni yılın kontenjanları açılabilsin diye, kontenjan da açılmadı denilmesin diye 20 megavatı verdi gibi görünüyor. Bunun üzerine de geçen hafta kontenjan açıldı. Eğer seçimden sonra aynı kişiler göreve devam ederse ve ihaleye çıkılırsa işte tam burada rant elde edilecek”

Bilgen: “Verilen izinlerin uzatılması yapıldı”

YENİDÜZEN’e konuşan Ekonomi ve Enerji Bakanlığı Müsteşarı Emin Bilgen, bakanlık tarafından iki otele ve T&T şirketine “ön izin” verildiğini doğruladı.

“O dönem bakanımızla istişare edildi. T&T şirketinin 1.5 megavat kurulum izni vardı. Bafra’daki otele de 2 megavatlık verildi. Otel yer gösterecekti, kiralayacaktı gecikme oldu. Daha önce verilen izinlerin uzatılması yapıldı. T&T şirketine ise ön izin verildi. Kurulun onayı var diye hatırlıyorum. Üyelerin hepsi oy birliği yapmamış olabilir ama kurulun onayı vardı. Şuana kadar verilen yenilebilir enerji kaynağıyla kapasite dolmadı. Geçen ay dolanların toplamı 15- 16 megavat olarak hesapladık. Fiber kapasitesi olan işyerlerine verilebiliyor, bunlarda sıkıntımız yok. Zaten evler için verebiliyoruz, onlar için ayrı tahsilat yapılıyor. Rakamlar konusunda şuan bilgim yok, daha sonra sizlerle net bilgiler paylaşabiliriz”



