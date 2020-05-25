Ölümlü yangında bir tutuklama

Türkmenköy'de bu sabah çıkan yangın sonucunda yaşamını yitiren 75 yaşındaki Mustafa Köleş’in ölümüyle ilgili 54 yaşındaki N.K’yi tutukladı. N.K’nin ‘tedbirsizlik ve ihmalkarlık sonucu’ 75 yaşındaki Mustafa Köleş’in ölümüne neden olduğu belirtildi.

Polis, yapılan ileri soruşturmada aynı ikametgahın üst katında kalmakta olan N.K’nin bahse konu ikametgahın elektriğinin kesik olmasından dolayı kendi ikametgâhından elektrik kablosu çekerek elektrik verdiği ve muhtemelen mutfak tezgahı üzerinde bulunan ampulün ısınması sonucu yangının meydana geldiğinin tespit edildiğini açıkladı.

Açıklamada: “Tedbirsizlik ve ihmalkarlık sonucu ölüme sebebiyet verme: Bugün Türkmenköy de Mustafa KÖLEŞ(E-75) in ikametgahında meydana gelen yangın ile ilgili olarak yapılan ileri soruşturmada ayni ikametgahın üst katında kalmakta olan N.K(E-54) nin bahse konu ikametgahın elektriğinin kesik olmasından dolayı kendi ikametgâhından elektrik kablosu çekerek elektrik verdiği ve muhtemelen mutfak tezgahı üzerinde bulunan ampülün ısınması sonucu yangınin meydana geldiği tespit edilmiştir. N.K(E-54) tutuklanmış olup soruşturma devam etmektedir.” denildi.

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Fotoğraf: Hüseyin Özbarışcı