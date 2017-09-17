ÖLÜMLÜ TRAFİK KAZASI

Bu sabah 06:45 sıralarında, Lefkoşa’da, Ercan (n/d Mehmet) CANBOLAT (E-22) yönetimindeki KY 358 plakalı motosiklet ile Abdi Çavuş Sokakta kuzey istikametine doğru seyrettiği sırada Tabak Hilmi Sokak kavşağına geldiği zaman direksiyon hakimiyetini kaybedip gidiş istikametine doğru yolun sağında bulunan binanın duvarına çarptıktan sonra yol içerisine devrildi. Kaza sonucu Ercan (n/d Mehmet) CANBOLAT almış olduğu yaralara dayanamayarak olay yerinde yaşamını yitirdi. Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.