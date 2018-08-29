ÖLÜMLÜ TRAFİK KAZASI

Mağusa - Lefkoşa anayolunda dün gece 01.00 sıralarında meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan 29 yaşındaki Fatih Acu kaldırıldığı Mağusa Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitirdi.

Polis kaza ile ilgili şu bilgileri paylaştı;

29.08.2018 tarihinde saat 01:00 raddelerinde Gazi Mağusa – Lefkoşa anayolu 12-13. Km’leri arasında Korkuteli’nde sakin Fatih ACU (E-29) yönetimindeki NM 404 plakalı salon araç ile Gazimağusa’dan Lefkoşa istikametine doğru seyrederken yolun soluna doğru virajlanan kısmına geldiğinde dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun solundan çıkarak boş tarla içersinde üç takla attıktan sonra önü kuzeye bakar bir şekilde durmuştur. Kaza sonucu ağır yaralanan araç sürücüsü kaldırılmış olduğu Gazimağusa devlet hastanesi acil serviste yapılan tüm müdahalelere rağmen saat 02:10’da yaşamını yitirmiştir. Soruşturma devam etmektedir.