Ölümlü kazaya 6 yıl

Hastaneden cezaevine gönderildi...

Ercan-İskele Anayolunda 23 Haziran tarihinde meydana gelen ve Kaleil ile Emine Bdwan’ın ölümüyle sonuçlanan trafik kazasının zanlısı olan kamyon şoförü R.T., dün İskele Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı...