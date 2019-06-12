Ölümlü kazaya 6 yıl
2018 yılında iki kişinin ölümüne sebep olmaktan yargılanan Ramazan Tomruk 6 yıl hapse mahkum edildi
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Ercan İskele anayolu üzeri Hansoy petrol istasyonu üzerinde 23 Haziran 2018’de yönetimindeki kamyonla FA 897 plakalı van araca çarparak Kaleil Bowan (E-55) ve Emine Bowan' in (K-56) ölümüne sebep olan Ramazan Tomruk aleyhine getirilen 5 davadan suçlu bulundu. Ramazan Tomruk 6 yıl hapse mahkum edildi
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