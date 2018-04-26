Ölümlü kazaya 4 yıl hapis!

Girne-Değirmenlik yolunda 10 Temmuz’da meydana gelen ve 20 yaşındaki Hüsnü Buğarhan’ın yanarak feci şekilde can verdiği trafik kazasıyla ilgili tutuklanan Mehmet Karakuş, 4 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Karar, Girne Ağır Ceza Mahkemesi tarafından açıklandı.

Hatırlanacağı üzere Karakuş aleyhine “dikkatsiz sürüş”, “aşırı sürat”, “yolun sağına geçme”, sürüş ehliyetiz, sigorta kapsamaksızın araç sürme” ve “bir kişinin ölümüne neden olma” suçlaması getirilmişti.

Yapılan soruşturmada çalışma izni ile adada bulunan Mehmet Karakuş’un sürüş ehliyeti olmadığı, sigorta kapsamaksızın araç kullandığı da ortaya çıkmıştı.

Kaza nasıl olmuştu?

Ölümlü trafik kazası, 10 Temmuz 2017’de saat 00.20 sıralarında yaşandı.

Mehmet Karakuş yönetimindeki DD 683 plakalı aracıyla Girne - Değirmenlik yolunda Değirmenlik istikametinde aşırı süratli ve dikkatsizce seyrettiği sırada sola meyilli virajı alamayarak yolun sağından dışarıya çıkarak, yol kenarındaki bariyerlere sağ ön kısmı ile çarpmıştı.

Ardından araç tekrar yola savrulmuş, o esnada Girne istikametine doğru seyreden Muhammad İkbal yönetimindeki TND 087 plakalı araca çarpmıştı.

Çarpışma sonucu DD 683 plakalı araç yol dışına çıkarak toprak banket içerisinde alev alarak yanmış, araçta yolcu olarak bulunan Hüsnü Buğarhan yanarak hayatını kaybetmişti.