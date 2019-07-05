‘Ölümlü kaza’ yargıda: Teminatla serbest…

Nergisli köyünü yasa boğan, 15 yaşındaki Hasan Kusetoğulları’nın hayatını kaybettiği ölümlü kazanın ardından, araç sürücüsü, 17 yaşındaki yeğeni H.S, bugün yeniden yargı önüne çıktı, davası görüşülünceye kadar teminatla serbest kaldı.

Mahkemede olayla ilgili bilgi veren polis, zanlının sürüş ehliyetsiz ve sigorta kapsamı dışında araç kullandığını açıkladı.

Aktarılan olguları değerlendiren mahkeme, zanlı H.S’nin; 6 bin TL nakdi teminat yatırması, KKTC vatandaşı iki kişinin kefalet senedi imzalaması koşulu ile teminatla serbest kalmasına emir verdi.