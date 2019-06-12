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Ölümlü kaza davasında karar açıklanıyor

Ölümlü kaza davasında karar açıklanıyor

Ramazan Tomruk aleyhine getirilen 5 davadan suçlu bulundu. Mahkumiyet kararı 14.00’de açıklanacak.

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Ercan İskele anayolu üzeri Hansoy petrol istasyonu üzerinde 23 Haziran 2018’de yönetimindeki kamyonla FA 897 plakalı van araca çarparak Kaleil Bowan (E-55) ve Emine Bowan' in (K-56) ölümüne sebep olan Ramazan Tomruk aleyhine getirilen 5 davadan suçlu bulundu. Mahkumiyet kararı 14.00’de açıklanacak.

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