Ölümlü kaza davasında karar açıklanıyor
Ramazan Tomruk aleyhine getirilen 5 davadan suçlu bulundu. Mahkumiyet kararı 14.00’de açıklanacak.
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Ercan İskele anayolu üzeri Hansoy petrol istasyonu üzerinde 23 Haziran 2018’de yönetimindeki kamyonla FA 897 plakalı van araca çarparak Kaleil Bowan (E-55) ve Emine Bowan' in (K-56) ölümüne sebep olan Ramazan Tomruk aleyhine getirilen 5 davadan suçlu bulundu. Mahkumiyet kararı 14.00’de açıklanacak.
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Etiketler : trafik kazası, TRAFİK, ÖLÜM, ÖLÜMLÜ TRAFİK KAZASI, Ramazan Tomruk
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