Lefkoşa15 °C

  1. HABERLER

  2. HABERLER

  3. ÖLÜMLÜ KAZA
ÖLÜMLÜ KAZA

ÖLÜMLÜ KAZA

Lefkosa Mağusa anayolunda bu sabah meydana gelen kazada 41 yaşındaki ESRA KORCAN yaşamını yitirdi

A+A-

Lefkoşa-Mağusa anayolunda bu sabah meydana gelen kazada 41 yaşındaki Esra Korcan hayatını kaybetti.
Kaza Turunçlu kavşağı yakınlarında saat 7.45'te meydana geldi.
Polisin verdiği bilgiye göre Hüseyin Yusuf Erçika (E-59), yönetimindeki KB 685 plakalı araç ile Mağusa istikametine doğru seyrettiği sırada Turunçlu yol kavşağına yaklaştığı sırada direksiyon hâkimiyetini kaybedip orta refüj içerisinden karşı şeride geçti ve karşı istikametten Lefkoşa istikametine doğru  gelmekte olan  Esra Korcan yönetimindeki JS 170 plakalı araca çarptı.
Kaza sonucu  JS 170 plakalı araç sürücüsü Esra Korcan olay yerinde yaşamı yitirdi. Hüseyin Yusuf Erçika  ise kontrol maksatlı Gazimağusa Devlet Hastanesine kaldırıldı.

 

Fotoğraf TAK

 

 

Bu haber toplam 4885 defa okunmuştur
Etiketler : , , ,
Önceki ve Sonraki Haberler
İlgili Haberler
FECİ KAZA: 3 ÖLÜ, 1'İ AĞIR 2 YARALIFECİ KAZA: 3 ÖLÜ, 1'İ AĞIR 2 YARALITrafik yine canlar aldı, Turunçlu-Ulukışla kavşağındaki kazada 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. Trafik kazasında iki araç sürücüsü 30 yaşındaki Haşim Girgin ve 42 yaşındaki Yahya Amasyalı ayrıca, araçta yolcu olarak bulunan 40 yaşındaki Aysın Amasyalı öldü