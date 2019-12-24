ÖLÜMLÜ KAZA

Lefkoşa-Mağusa anayolunda bu sabah meydana gelen kazada 41 yaşındaki Esra Korcan hayatını kaybetti.

Kaza Turunçlu kavşağı yakınlarında saat 7.45'te meydana geldi.

Polisin verdiği bilgiye göre Hüseyin Yusuf Erçika (E-59), yönetimindeki KB 685 plakalı araç ile Mağusa istikametine doğru seyrettiği sırada Turunçlu yol kavşağına yaklaştığı sırada direksiyon hâkimiyetini kaybedip orta refüj içerisinden karşı şeride geçti ve karşı istikametten Lefkoşa istikametine doğru gelmekte olan Esra Korcan yönetimindeki JS 170 plakalı araca çarptı.

Kaza sonucu JS 170 plakalı araç sürücüsü Esra Korcan olay yerinde yaşamı yitirdi. Hüseyin Yusuf Erçika ise kontrol maksatlı Gazimağusa Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Fotoğraf TAK