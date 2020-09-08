Ölümlü iş kazası: 3 gün tutuklu kalacak

Pandemi Hastanesi şantiyesi içerisinde meydana gelen ve bir işçinin hayatını kaybettiği kaza ile ilgili olarak tutuklanan zanlı Z.Ü., mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Polis çavuşu Ahmet Kavan, olayın 7 Eylül tarihinde Lefkoşa'da Pandemi Hastanesi şantiyesi içerisinde gerçekleştiğini kaydetti.

Kavan, zanlının kullanmakta olduğu, dolgu malzemesi yüklü 34 SGB 77 plakalı Mercedes marka kamyon ile seyir halinde olduğu esnada, aracın yolcu koltuğuna çıkmak için kullanılan basamaklarda ayakta tedbirsiz bir şekilde seyir etmesine müsaade ettiği Şerif Sami'yi muhtemelen dengesini kaybetmesi sonucu aracın altına girmesine neden olup tedbirsizlik ve ihmalkârlık sonucu ölümüne sebep olduğunu belirtti.

Polis, zanlının aynı gün mahkeme emri gereği tutuklandığını, gönüllü ifade verdiğini söyledi. Polis, zanlının vermiş olduğu gönüllü ifadenin teyit tekzibi ile ilgili araştırmanın henüz devam ettiğini belirtti. Polis, meselenin ciddiyeti, tahkikatın henüz yeni başlamış olması, alınacak pek çok ifadenin mevcudiyeti göz önüne alındığında tahkikatı salimen yürütülebilmesi için zanlının 3 gün daha poliste tutuklu kalmasın mahkemeden talep etti.

Yargıç Temay Sağer, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlının 3 gün tutuklu kalmasına emir verdi.