Ölümle sonuçlanan kazada zanlı tutuksuz yargılanacak

Lefkoşa – Güzelyurt anayolunda meydana gelen ölümlü kaza ile ilgili tutuklanan zanlı M.B.D. teminata bağlanmak üzere dün mahkemeye çıkarıldı.

Müfettiş Muavini Mehmet Özatılgan, 16 Haziran’da, saat 00.40 sıralarında Lefkoşa - Güzelyurt Anayolunda çift şeritli yolda sağ şeritte giden Alayköy’ de sakin Mustafa İpek’in (E-65) yönetimindeki ML 357 plakalı motosiklet sürücüsünün, Gönyeli kavşağında durmayıp karşıdan gelen aracın önünü tıkadığını anlattı.

O esnada Güzelyurt istikametinden gelip sol şerit içerisinde aşırı sürat ve dikkatsizce seyreden M.B.D.’nin (E-20) yönetimindeki LH 423 plakalı salon araç sürücüsünün önünü tıkaması sonucu çarpıştıklarını belirtti. Polis, kaza sonucu ağır bir şekilde yaralanan motosiklet sürücüsü Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine ambulans ile kaldırıldığı esnada yaşamını yitirdiğini söyledi. Polis, zanlının motosikleti hiç görmediğini ve çarptıktan sonra frene bastığını beyan ettiğin kaydetti.

Zanlının göz muayenesinden geçirildiğini hem renk kör hem de hipermetrop olduğunun belirlendiğini açıkladı. Polis, zanlının etki edebileceği tahkikatın tamamlandığını söyleyerek, zanlının mahkemenin uygun göreceği teminata bağlanmasını talep etti.

Yargıç Hazal Hacımulla, zanlının yurtdışına çıkışını yasaklayarak, haftada 1 gün polise ispat-ı vücutta bulunması, KKTC’de muteber 3 kefilin 100’er bin TL’lik şahsi kefalet senedi imzalaması 15 bin TL nakdi teminat yatırması koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi. Hacımulla, zanlının yargılanıncaya değin ehliyetine de el konulmasına emir verdi.