‘ÖLÜM YOLU’NA YASAKLI ÖNLEM

YENİDÜZEN dün Dağyolu'na giderek gözlem yaptı. Uygulama yürürlüğe girmesine rağmen ‘sabah saatlerinde’ pek çok salon araç yolu kullanmaya devam etti. Karayolları Dairesi, yasaklı saatler ile ilgili uyarıcı levhaları öğle saatlerinde taktı.

Değirmenlik Polis Karakolu’nda görevli polis memurları sabah saatlerinden itibaren Minareliköy Kavşağı üzerinde durarak sürücülerin yolu kullanmaması için uyarı yaptı, geçişlere izin vermedi

Bu arada Ulaştırma Bakanlığı Girne Dağyolu ilgili düzenlememim elzem olan alt yapı çalışmalarının tamamlanacağı süre ile sınırlı olduğunu açıkladı.

Didem MENTEŞ

Karayolları Dairesi’nce Girne- Değirmenlik Dağyolu kullanımlarına getirilen kısıtlamaya yönelik uygulama dün başladı. YENİDÜZEN dün dağ yoluna giderek gözlem yaptı, yoldan geçen araçları görüntüledi.

Salon araçların gündüz 09.00-19.00, ağır vasıtaların da gece 19.00-09.00 saatleri arasında dağ yolunu kullanmaktan men edilmesine rağmen ‘sabah saatlerinde’ pek çok araç yolu kullanmaya devam etti.

Karayolları Dairesi, yasaklı saatler ile ilgili uyarıcı levhaları öğle saatlerinde taktı.

Değirmenlik Polis Karakolu’nda görevli polis memurları 9:00 itibariyle Minareliköy Kavşağı üzerinde durarak sürücülerin yolu kullanmaması için uyarı yaptı, dağ yoluna gidecek araçları geri çevirdi.

Bu arada Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı Girne dağ yolu ilgili düzenlememim elzem olan alt yapı çalışmalarının tamamlanacağı süre ile sınırlı olduğunu açıkladı.

Geçişe izin verilmedi

Geçtiğimiz hafta 2 Mart tarihli Resmi Gazete’deki iki ayrı resmi kararla, 5 Mart tarihinden itibaren, Değirmenlik Dağ Yolu’nun gündüz saatlerinde ‘salon araçların’ kullanımına, gece ise ‘ağır vasıtalara’ yasaklandığı açıklandı. 9 yolcudan az yolcu taşıyabilen araçların 09:00-19:00 saatleri arasında Dağ Yolu’nu kullanmaktan men edilirken, 5 Bin Kilo’dan ağır iş araçlarının 19.00-09.00 saatleri arasında bu yolda seyretmeleri yasaklandı. Karar dün itibariyle uygulamaya konuldu.

Polis memurları sabah 9:00 itibariyle kontrole çıkarak, salon araçları uyardı. Bazı araçların ilk gün olması nedeniyle geçişlerinde esneklik sağlandı.

Karayolları Dairesi tarafından öğle saatlerinde takılan uyarıcı levha sonrası salon araçların 19:00’a kadar geçişlerine izin verilmedi. Saat 19:00 itibariyle de ağır vasıtaların yolu kullanılması engellendi.

Bakanlık: “Dağ yolu ile ilgili düzenleme çalışmaların tamamlanacağı süreyle sınırlıdır”

Öte yandan Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’nın Lefkoşa-Girne Anayolu ile Girne-Değirmenlik yolu (Girne dağ yolu) üzerinde devam eden çalışmalar ile ilgili açıklama yaptı.

Girne-Değirmenlik Anayolu (Girne dağ yolu) üzerinde dün hayata geçirilen süreli kullanım sınırlamasının, trafik güvenli açısından gerekli önlemlerin sağlanması adına yol üzerinde yapılacak olan elzem altyapı çalışmaları çerçevesinde alınmış bir karar olup, gerekli çalışmaların tamamlanmasının ardından kaldırılacağını bildirdi. Sınırlamanın yolun kuzey tarafında ikinci Arapköy kavşağı ile güney tarafında Mekanize Tümen Karargah nizamiyeleri arasında kalan bölümü kapsadığını belirtilerek, çalışmaların üç hafta sürmesinin planlandığı aktarıldı.

“Yol yenime çalışmaları planlandığı gibi sürüyor”

Bakanlık, dağ yolu olarak bilinen ana güzergah üzerinde 2017 yılında ihalesi yapılan yol yenileme çalışmaları planlandığı gibi sürdüğünü belirterek, çalışmaların, Girne tarafından Arapköy mevkii üzerinden zirveye doğru olan bölüm çerçevesinde hayata geçirileceğini aktardı. Buna paralel olarak yolun Minareliköy ile zirve arasında kalan bölümünde yer alan ciddi deformasyonu ortadan kaldırmak için Karayolları Dairesi’nin ivedi bir çalışma başlattığı belirtildi. Bakanlık, özellikle çöken, kabaran ve trafik güvenliğini ciddi şekilde tehdit etmeye başlayan bölümlere hemen müdahale edilip gerekli altyapı çalışmalarının hayata geçirileceğin, trafik güvenliği açısından gerekli önlemlerin alınmasıyla yolun eski trafik düzenine döndürüleceği açıklandı.

“Lefkoşa-Girne yolu mevcut asfalt kemirilmesi işlemi tamamlanmıştır”

Bakanlık, Girne giriş katlı kavşağı ile St Hilarion kavşağı arasında kalan 4.8 km uzunluğundaki bölümde mevcut asfaltın kemirilmesi işleminin de tamamlandığını duyurdu. Bakanlık, İlgili bölümde çöken ve altyapısı zarar gören bölümlerin temel dolgu ve sandık işlemlerinin başlatıldı. Çalışan ekip sayısının arttırılmış olup altyapı güçlendirme işlemleri, drenaj yenileme işlemleri ve benzeri güçlendirme işlemlerinin tamamlanmasına müteakip Mart sonu itibarıyla asfalt serim işlemine geçilip bordür, oto korkuluk ve yol çizim çalışmalarının bitirilmesine müteakip, kapalı bölüm trafiğe açılıp diğer şeride geçilecektir” açıklaması yaptı.



Sabah saatlerinde pek çok salon araç yolu kullanmaya devam etti



Karayolları Dairesi’nce yasaklı saatler ile ilgili uyarıcı levhaları öğle saatlerinde takıldı



Polis memurları dağ yoluna gidecek salon araçları uyararak, geri çevirdi